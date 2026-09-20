वंदे भारत स्लीपर ट्रेन फुल एसी है या फिर नॉन-एसी भी? यहां दूर करें कंफ्यूजन

Does Vande Bharat Sleeper Have Non AC Coach: भारतीय रेलवे की नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। यह ट्रेन लंबी दूरी का सफर आरामदायक और कम समय में पूरा करने के लिए बनाई जा रही है। मगर कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या इसमें सामान्य ट्रेनों की तरह बिना एसी वाली स्लीपर बोगी भी होगी?





इस बात को लेकर कई यात्रियों में भ्रम बना हुआ है, कुछ लोग इसके नाम स्लीपर होने की वजह से ये समझ रहे हैं कि इसमें नॉन एसी स्लीपर बोगी भी होगी। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि रेलवे ने इस ट्रेन में डिब्बों की क्या व्यवस्था की है।