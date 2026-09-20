फटी एड़ियों को ठीक कैसे करें? बस सोने से पहले अपनाएं ये आसान घरेलू नुस्खा, कुछ दिन में मिलेगी राहत

1 of 5 फटी एड़ियों को कैसे ठीक करें? - फोटो : AI







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Remedies For Cracked Heels: फटी एड़ियां एक आम समस्या है, खासकर मौसम बदलने, त्वचा में रूखापन बढ़ने या पैरों की सही देखभाल न करने पर एड़ियों की त्वचा सख्त होकर फटने लगती है। कई बार दरारें इतनी गहरी हो जाती हैं कि चलने में दर्द और जलन भी महसूस हो सकती है। ऐसे में पैरों को मॉइस्चराइज रखना और नियमित देखभाल करना बेहद जरूरी है।



अगर आप भी फटी एड़ियों से परेशान हैं और किसी आसान घरेलू उपाय की तलाश में हैं, तो कुछ सामान्य चीजों की मदद से पैरों की रूखी त्वचा को नरम रखने की कोशिश कर सकते हैं। नारियल तेल जैसे मॉइस्चराइजिंग तेल का इस्तेमाल त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद कर सकता है।



हालांकि, घरेलू उपायों से हर किसी को समान फायदा मिले, यह जरूरी नहीं है। अगर एड़ियों में खून निकल रहा है, गहरी दरारें हैं, सूजन या संक्रमण के लक्षण हैं, तो डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है। फिलहाल हल्की दरारों के लिए जान लें इस घरेलू नुस्खे के बारे में।

फटी एड़ियां एक आम समस्या है, खासकर मौसम बदलने, त्वचा में रूखापन बढ़ने या पैरों की सही देखभाल न करने पर एड़ियों की त्वचा सख्त होकर फटने लगती है। कई बार दरारें इतनी गहरी हो जाती हैं कि चलने में दर्द और जलन भी महसूस हो सकती है। ऐसे में पैरों को मॉइस्चराइज रखना और नियमित देखभाल करना बेहद जरूरी है।

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कैसे करें इस्तेमाल?

सबसे पहले पैरों को हल्के गुनगुने पानी से धो लें। इससे पैरों पर जमा धूल-मिट्टी साफ हो जाएगी।

पैरों को साफ तौलिये से अच्छी तरह सुखाएं। खासतौर पर उंगलियों के बीच पानी न रहने दें।

अब फटी एड़ियों पर थोड़ी मात्रा में नारियल तेल लगाएं और करीब 2-3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें।

इसके बाद एड़ियों पर गाढ़ा मॉइस्चराइजर या पेट्रोलियम जेली की पतली परत लगाएं। इससे त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

अंत में साफ और सूती मोजे पहनकर सो जाएं। इससे लगाया गया मॉइस्चराइजर रातभर त्वचा के संपर्क में रह सकता है।

सुबह पैरों को सामान्य पानी से साफ कर लें और दोबारा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं।



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कितनी बार करें?



अगर एड़ियां बहुत ज्यादा रूखी हैं तो इस रूटीन को रोज रात में किया जा सकता है। नियमित मॉइस्चराइजिंग से त्वचा को नरम रखने और सूखेपन को कम करने में मदद मिल सकती है।





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इन बातों का रखें ध्यान



एड़ियों की मृत त्वचा को ब्लेड या किसी नुकीली चीज से काटने की कोशिश न करें। बहुत ज्यादा जोर से स्क्रब करने से भी दरारें बढ़ सकती हैं। अगर एड़ियों में गहरी दरार, खून, पस, ज्यादा दर्द, लालिमा या सूजन हो, तो डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।





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