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डाइट फूड रेसिपी: वजन घटाने वालों के लिए स्वादिष्ट नाश्ता, बिना आलू के बनाएं क्रिस्पी स्नैक्स

Sat, 19 Sep 2026 11:38 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 19 Sep 2026 11:38 AM IST
सार

Crispy Evening Snack Without Potatoes: अगर आप कम तेल वाला विकल्प तलाश रहे हैं या अपनी रोजाना की डाइट में हल्का स्नैक शामिल करना चाहते हैं, तो यह बिना आलू का क्रिस्पी आलू स्टाइल स्नैक्स एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है।

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Diet Food Recipe: Craving Crunchy Aloo? Make This Low-Oil Snack Without Using Potatoes
कम तेल और बिना आलू की क्रंची स्नैक्स रेसिपी - फोटो : Ai

Potato-Free Crispy Snacks Recipe: शाम की चाय के साथ कुछ क्रिस्पी और क्रंची खाने का मन हो, तो अक्सर आलू से बने स्नैक्स सबसे पहले याद आते हैं। लेकिन अगर आप कम तेल वाला विकल्प तलाश रहे हैं या अपनी रोजाना की डाइट में हल्का स्नैक शामिल करना चाहते हैं, तो यह बिना आलू का क्रिस्पी आलू स्टाइल स्नैक्स एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है। इसमें आलू का इस्तेमाल किए बिना ऐसा क्रंची टेक्सचर तैयार किया जाता है जो पारंपरिक आलू वाले नाश्ते की याद दिला दे।



यह रेसिपी खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जो शाम की छोटी भूख के लिए डीप- फ्राइड स्नैक्स से बचना चाहते हैं। कम तेल में तैयार होने के कारण यह सामान्य तले हुए स्नैक्स की तुलना में हल्का विकल्प हो सकता है। 

अगर आपका लक्ष्य वजन काबू में रखना है तो भूख लगने पर ऐसी रेसिपी को अपनाएं। डाइट में हेल्दी फूड शामिल करें, पोर्शन का साइज और ओवरऑल कैलोरी इन्टेक पर ध्यान दें। 

सामग्री

  • आलू की जगह अपनी पसंद की कोई सब्जी ले सकते हैं, जैसे लौकी, करेला, पालक या बैंगन।
  • मसाले
  • नमक
  • थोड़ा तेल कोटिंग के लिए


बनाने का तरीका

स्टेप 1- अच्छी तरह से सब्जी को धोकर पतले स्लाइस में काट लें।
स्टेप 2- अब चटपटे मसाले और हल्का नमक डालकर सभी सामग्री अच्छी तरह से मिला लें।
स्टेप 3- इन मिश्रण के छोटे छोटे बाइट साइज के पीस तैयार करें।
स्टेप 4- इन्हें हल्के तेल से कोट करें और एयर फ्रायर या ओवन में गोल्डन व क्रिस्पी होने तक पकाएं।
स्टेप 5- बीच में पलटने से क्रंच समान रूप से आ सकता है।

तैयार स्नैक्स को गरमागरम चाय, दही या अपनी पसंद की हेल्दी डिप के साथ सर्व करें।

 
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