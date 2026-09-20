जामा ब्लड ग्रुप: महिला का खून बना वैज्ञानिकों के लिए पहेली, जांच में सामने आया इंसानों का 49वां ब्लड ग्रुप

एमएएल और सीआरआईबी ब्लड ग्रुप की खोज





इंग्लैंड की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी और एनएचएस ब्लड एंड ट्रांसप्लांट (NHSBT) के शोधकर्ताओं ने ये खोज की थी। इस खोज ने ब्लड ग्रुप्स को लेकर करीब 50 साल से बने एक रहस्य से पर्दा उठा दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में सेल बायोलॉजिस्ट टिम सैचवेल बताते हैं, एमएएल एक बहुत छोटा प्रोटीन है जिसमें कुछ दिलचस्प गुण हैं, जिसकी वजह से इसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। एमएएल प्रोटीन कोशिका झिल्ली को स्थिर रखने जैसे कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण होता है।



इसके बाद अगस्त 2025 में भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की टीम ने CRIB (सीआरआईबी) नाम के ब्लड ग्रुप की खोज की थी।



भारत में एक 38 वर्षीय महिला की सर्जरी के दौरान इस नए रक्त समूह का पता चला था। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती महिला को ब्लड चढ़ाने की जरूरत थी। हालांकि उसका ब्लड ग्रुप किसी भी अन्य ब्लड ग्रुप से मेल नहीं खाता था। फिर टीम ने इसे अन्य ब्लड ग्रुप के साथ मिलाकर परीक्षण किया, लेकिन हर बार यह प्रतिक्रिया दे रहा था। जिसके बाद जांच में पाया गया कि महिला के ब्लड का सैंपल एकदम से नया और अज्ञात था। इस ब्लड ग्रुप के बारे में जानने के लिए यहां क्लिक करें









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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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