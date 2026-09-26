सावधान: रात में मोबाइल चार्ज करते समय किन बातों का ध्यान रखें? तीसरी वाली गलती अक्सर करते हैं लोग

लोग अपने मोबाइल को बहुत संभालकर रखते हैं और वो भी खासतौर पर जब मोबाइल नया हो। मोबाइल के नए होने पर लोग उसमें कवर लगाते हैं, टैंपर्ड लगवाते हैं और कुल मिलाकर मोबाइल का ध्यान रखते हैं। पर एक गलती लोग अक्सर करते हैं और वो है मोबाइल को चार्ज करते समय।





दरअसल, लोग रात को जब मोबाइल चार्ज करते हैं तो वो कई ऐसी गलतियां करते हैं जिससे मोबाइल की बैटरी खराब तक हो जाती है। इसलिए आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि रात के समय में मोबाइल चार्ज करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...