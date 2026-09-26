अलर्ट: दिमाग की थकान का शरीर पर भी पड़ता है असर, ये लक्षण बताते हैं सबकुछ ठीक नहीं

1 of 4 दिमागी थकान की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से लगातार काम और मेहनत के कारण हमारा शरीर थक जाता है, उसी तरह से हमारे दिमाग को भी थकान महसूस होती है। आमतौर पर हम सभी शरीर की थकान और समस्याओं पर ध्यान दे लेते हैं पर दिमाग की थकान को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।



दिनभर काम, लगातार मोबाइल-लैपटॉप जैसे स्क्रीन को देखने, कई चीजों के बारे में एक साथ सोचना और पर्याप्त आराम न मिलने के कारण सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग भी थक जाता है। इसका असर आपके शरीर पर भी दिख सकता है। कई बार आपको लगता है कि आप आलसी हो गए हैं या थक गए हैं, लेकिन असल में लगातार मानसिक दबाव और नींद की कमी थकान, सिरदर्द, मांसपेशियों में खिंचाव और नींद की परेशानी जैसी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। तनाव के दौरान शरीर लगातार सतर्क रहने की स्थिति में रहता है।

2 of 4 मानसिक थकान की दिक्कत - फोटो : Freepik.com

मानसिक थकान की समस्या



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, मानसिक थकान का मतलब यह नहीं है कि दिमाग काम नहीं करना चाहता। इसका असर सोचने, ध्यान केंद्रित करने, चीजों को याद रखने और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता पर भी पड़ सकता है। अगर ऐसे संकेत लगातार बने रहें, तो इन्हें केवल तनाव मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि थकान के पीछे नींद की कमी के अलावा दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं।

3 of 4 गर्दन-कंधों में दर्द - फोटो : Freepik.com

सिरदर्द और गर्दन-कंधों में खिंचाव



जब दिमाग लंबे समय तक तनाव में रहता है तो इसका शरीर की मांसपेशियां पर भी असर हो सकता है। इसके कारण आपको गर्दन, कंधे और जबड़े की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है। आपको सिरदर्द या सिर भारी लगने की समस्या भी हो सकती है। लंबे समय तक तनाव रहने पर मांसपेशियों का लगातार तनाव गर्दन और पीठ के दर्द को बढ़ा सकता है।



मानसिक रूप से थकान के कारण आपको अच्छी नींद लेने में भी दिक्कत हो सकती है। लगातार सोचते रहने, चिंता और तनाव के कारण सोने में दिक्कत हो सकती है या रात में बार-बार नींद खुल सकती है। नींद की कमी आगे चलकर थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान लगाने में परेशानी को और बढ़ा सकती है।

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4 of 4 ब्रेन फॉग की समस्या - फोटो : Freepik.com