हेल्थ अलर्ट: शरीर में अक्सर रहता है दर्द तो सिर्फ थकान मानकर न करें इग्नोर, इन छिपे हुए कारणों को भी जानिए

1 of 4 दर्द की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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क्या आपको भी शरीर में अक्सर दर्द बना रहता है? ये समस्या आपको लगातार परेशान करती रहती है?



शरीर में दर्द होना वैसे तो काफी आम है। इसे आमतौर पर काम की थकान, ज्यादा चलने या नींद पूरी न होने से जोड़कर देखा जाता है लेकिन अगर पूरे शरीर में बार-बार दर्द रहता है, दर्द लंबे समय तक बना रहता है तो इसे सिर्फ थकान समझकर अनदेखा करते रहना ठीक नहीं है।



शरीर में दर्द बने रहने के कई कारण हो सकते हैं। मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव, लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहना और तनाव से लेकर कुछ बीमारियां भी इसके पीछे की वजह हो सकती हैं। वैसे तो ये दिक्कत कुछ समय तक आराम या हल्की-फुल्की दवाओं से आसानी से ठीक हो जाती है, पर अगर आपको अक्सर दर्द रहता है और ये ठीक होने के बाद फिर से लौट आता है तो इसपर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है।

2 of 4 शरीर में दर्द की समस्या - फोटो : Adobe

शरीर में दर्द क्यों होता है?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, लंबे समय तक बैठे रहना, अचानक ज्यादा व्यायाम करना, शरीर पर जरूरत से ज्यादा मेहनत या गलत तरीके से सोने से मांसपेशियों में दर्द हो सकती है। अगर रोजाना शारीरिक गतिविधि बहुत कम है और अचानक भारी व्यायाम शुरू कर दिया जाए तो शरीर में दर्द हो सकता है।

इसी तरह लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से गर्दन, कंधे और कमर की मांसपेशियों पर दबाव पड़ सकता है। जिसके कारण आपको दर्द हो सकता है।

तनाव भी दर्द को बढ़ाने वाला कारण हो सकता है। लंबे समय तक तनाव के कारण कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है इसके कारण भी आपको सिरदर्द, नींद की समस्या तथा दूसरी शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं।

3 of 4 थकान और दर्द की समस्या - फोटो : Freepik.com

दर्द के साथ रहता है थकान?



पूरे शरीर में दर्द और लगातार थकान होना कई बार बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। सूजन वाली बीमारियां, नींद से जुड़ी समस्याएं लंबे समय तक थकान का कारण बन सकती हैं।

विटामिन-डी की कमी भी लगातार थकान से जुड़ी समस्याओं को बढ़ाने वाली मानी जाती रही है।

फाइब्रोमायल्जिया जैसी स्थिति में पूरे शरीर में लंबे समय तक मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ा दर्द, थकान और याददाश्त से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं।

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4 of 4 दर्द के कारणों को समझना जरूरी - फोटो : freepik