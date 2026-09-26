दिल की बीमारी: सिर्फ ईसीजी टेस्ट से नहीं पता चलता दिल का हाल, जानिए कब कौन सी जांच कराएं

1 of 4 दिल की सेहत का कैसे लगाएं पता? - फोटो : Amarujala.com/AI







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दिल की बीमारियां अब सभी उम्र के लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही हैं, यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अपनी हार्ट हेल्थ को लेकर अलर्ट रहने की सलाह देते हैं। सीने में रहने वाली दर्द, भारीपन, किसी भी तरह की असहजता को अनदेखा नहीं करना चाहिए।



सीने में दर्द, सांस फूलने या धड़कन में अनियमितता की शिकायत होने पर सबसे पहले ईसीजी कराने की सलाह दी जाती है। अगर ये रिपोर्ट सामान्य आ जाए तो मान लिया जाता है कि दिल की सेहत बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर कहते हैं, दिल की समस्याओं के बारे में पता लगाने के लिए सिर्फ ईसीजी रिपोर्ट काफी नहीं है।



ईसीजी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिल की विद्युत गतिविधि और धड़कनों की लय की जानकारी देता है। यह हार्ट अटैक समेत कई स्थितियों की पहचान में महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले इसी टेस्ट से दिल की हर बीमारी का पता नहीं चलता। आइए जान लेते हैं कि फिर दिल की बीमारियों के बारे में जानने के लिए कौन से टेस्ट कराना जरूरी है?

2 of 4 ईसीजी टेस्ट - फोटो : Freepik.com

ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल आया तो टेंशन नहीं?



ईसीजी की रिपोर्ट नॉर्मल आने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस जांच में दिल की विद्युत गतिविधि में कोई असामान्यता नहीं दिखी।



अगर आपको बार-बार सीने में दर्द हो रहा है, चलने पर सांस फूलती है, चक्कर आते हैं तो ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद डॉक्टर से संपर्क करें। आपके लिए कौन-सी जांच जरूरी है, यह उम्र, शरीर के लक्षण, बीमारियों के जोखिम जैसी स्थितियों के आधार पर तय होता है।

3 of 4 दिल की सेहत का कैसे पता लगाएं - फोटो : Freepik.com

इको और स्ट्रेस टेस्ट



इकोकार्डियोग्राम यानी इको में ध्वनि तरंगों से दिल की तस्वीर बनाई जाती है। इससे दिल की बनावट, उसकी पंप करने की क्षमता और वाल्व के काम करने की जानकारी मिलती है।

अगर आपकी परेशानी चलने, सीढ़ियां चढ़ने या मेहनत करने पर बढ़ती है, तो डॉक्टर स्ट्रेस टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। इसमें व्यायाम के दौरान दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और ईसीजी में होने वाले बदलाव का पता चलता है।

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4 of 4 हृदय रोगों के बारे में कैसे पता लगाएं - फोटो : Freepik.com