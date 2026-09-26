यात्रीगण ध्यान दें: ट्रेन छूट जाए तो फिर टिकट का क्या होगा, क्या पूरे पैसे वापस मिलते हैं या नहीं? जानें नियम

क्या ट्रेन छूटने पर टिकट के पैसे वापस मिलते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Indian Railways Ticket Rules: क्या आपने कभी ट्रेन से सफर किया है? तो इस पर आपका जवाब शायद हां में ही होगा। दरअसल, हर रोज लाखों-करोड़ लोग भारतीय ट्रेन से सफर करते हैं। ऐसे में कई लोगों की ट्रेन छूट भी जाती है।





ऐसे में मान लीजिए अगर यात्री की अपनी वजह से ट्रेन छूट जाती है, तो कन्फर्म टिकट का किराया सामान्य तौर पर वापस नहीं मिलता। हालांकि, ट्रेन के तीन घंटे से ज्यादा लेट होने जैसी स्थिति में यात्रियों के लिए अलग रिफंड नियम लागू होते हैं जिसे टीडीआर के जरिए लिया जा सकता है। चलिए जानते हैं इस बारे में...