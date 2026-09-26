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होम डेकोर टिप्स: न कील, न ड्रिल! दीवार पर हुक लगाने का ये तरीका है बेहद आसान

Sat, 26 Sep 2026 01:25 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 26 Sep 2026 01:25 PM IST
सार

How To Hang Hooks Without Wall Holes: कुछ हल्के सामानों के लिए बिना ड्रिल या कील के भी हुक लगाए जा सकते हैं। इसके लिए बाजार में मिलने वाले एडहेसिव हुक, स्ट्रिप्स और कुछ अन्य आसान विकल्प इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 

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How to Hang Hooks Without Drilling Holes in the Wall: 7 Easy Ideas
बिना दीवार में छेद किए लगाएं ये हुक - फोटो : AI

Home Decor Tips: घर में चाबी, तौलिया, बैग, कपड़े या सजावटी सामान टांगने के लिए दीवार पर हुक या खूंटी की जरूरत पड़ती है। लेकिन किराए के घर में रहने वाले लोगों या उन लोगों के लिए समस्या हो सकती है जो दीवार में ड्रिल करके छेद नहीं करना चाहते। कई बार दीवार में छेद करने से पेंट और प्लास्टर खराब हो जाता है और घर की खूबसूरती भी प्रभावित हो सकती है।



कुछ हल्के सामानों के लिए बिना ड्रिल या कील के भी हुक लगाए जा सकते हैं। इसके लिए बाजार में मिलने वाले एडहेसिव हुक, स्ट्रिप्स और कुछ अन्य आसान विकल्प इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि, हर तरह की दीवार और हर वजन के सामान के लिए एक ही तरीका सही नहीं होता। इसलिए हुक चुनते समय उसकी वजन क्षमता और दीवार की सतह को ध्यान में रखना जरूरी है।

अगर आप भी दीवार में छेद किए बिना हुक लगाने का तरीका खोज रहे हैं, तो ये आसान विकल्प आपके काम आ सकते हैं। इस्तेमाल से पहले उत्पाद के निर्देश जरूर पढ़ें और भारी सामान टांगने से बचें, जब तक हुक उसकी वजन क्षमता के लिए उपयुक्त न हो।
How to Hang Hooks Without Drilling Holes in the Wall: 7 Easy Ideas
बिना दीवार में छेद किए लगाएं ये हुक - फोटो : AI

एडहेसिव हुक का करें इस्तेमाल

बिना ड्रिल के हुक लगाने के लिए एडहेसिव हुक सबसे आसान विकल्पों में से एक है। दीवार को पहले साफ और सूखा कर लें। इसके बाद हुक को निर्माता के निर्देश के अनुसार चिपकाएं और निर्धारित समय तक उसे सेट होने दें।


रिमूवेबल एडहेसिव स्ट्रिप्स

अगर आप ऐसा विकल्प चाहते हैं जिसे जरूरत पड़ने पर हटाया जा सके, तो रिमूवेबल एडहेसिव स्ट्रिप्स उपयोगी हो सकती हैं। इनका इस्तेमाल हल्के फ्रेम, छोटे ऑर्गनाइजर या हल्के सामान के लिए किया जा सकता है, बशर्ते स्ट्रिप की वजन सीमा उपयुक्त हो।

 
How to Hang Hooks Without Drilling Holes in the Wall: 7 Easy Ideas
बिना दीवार में छेद किए लगाएं ये हुक - फोटो : AI

सक्शन कप हुक

कांच, टाइल या दूसरी चिकनी सतह पर सक्शन कप हुक एक विकल्प हो सकता है। इसे लगाने से पहले सतह को साफ करें और कप को अच्छी तरह दबाकर फिट करें। यह तरीका खुरदरी या छिद्रयुक्त दीवार पर प्रभावी नहीं हो सकता।


ओवर-द-डोर हुक

अगर सामान दरवाजे पर टांगना है, तो दीवार पर कुछ चिपकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओवर-द-डोर हुक को दरवाजे के ऊपरी हिस्से पर लगाया जा सकता है। इससे बैग, स्कार्फ या हल्के कपड़े टांगे जा सकते हैं।

 
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बिना दीवार में छेद किए लगाएं ये हुक - फोटो : AI

मैग्नेटिक हुक

अगर जिस सतह पर हुक लगाना है वह धातु की है, तो मैग्नेटिक हुक आसान विकल्प हो सकता है। इसकी पकड़ उस धातु की सतह और चुंबक की क्षमता पर निर्भर करेगी।


सतह के हिसाब से चुनें हुक

हुक लगाने से पहले यह देखें कि दीवार पेंटेड, टाइल वाली, कांच की या टेक्सचर्ड है। चिकनी और साफ सतहों पर कुछ एडहेसिव उत्पाद बेहतर पकड़ दे सकते हैं, जबकि धूल या नमी वाली सतह पर पकड़ कमजोर हो सकती है।
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हुक की वजन क्षमता देखें - फोटो : AI

वजन क्षमता जरूर जांचें

सबसे जरूरी बात है हुक की लोड क्षमता। हल्के सामान के लिए बना हुक भारी बैग, बड़े मिरर या अन्य वजनदार वस्तु के लिए इस्तेमाल न करें। पैकेजिंग पर दी गई वजन सीमा का पालन करें।


जरूरी सावधानी

किसी भी एडहेसिव हुक को लगाने से पहले दीवार के छोटे और कम दिखाई देने वाले हिस्से पर निर्माता के निर्देश के अनुसार परीक्षण करना बेहतर है। पेंट की गुणवत्ता, दीवार की सतह और नमी के कारण हटाते समय पेंट निकल सकता है। भारी सामान के लिए केवल बिना-ड्रिल वाले विकल्प पर निर्भर न रहें।
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