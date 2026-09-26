Home Decor Tips: घर में चाबी, तौलिया, बैग, कपड़े या सजावटी सामान टांगने के लिए दीवार पर हुक या खूंटी की जरूरत पड़ती है। लेकिन किराए के घर में रहने वाले लोगों या उन लोगों के लिए समस्या हो सकती है जो दीवार में ड्रिल करके छेद नहीं करना चाहते। कई बार दीवार में छेद करने से पेंट और प्लास्टर खराब हो जाता है और घर की खूबसूरती भी प्रभावित हो सकती है।





कुछ हल्के सामानों के लिए बिना ड्रिल या कील के भी हुक लगाए जा सकते हैं। इसके लिए बाजार में मिलने वाले एडहेसिव हुक, स्ट्रिप्स और कुछ अन्य आसान विकल्प इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि, हर तरह की दीवार और हर वजन के सामान के लिए एक ही तरीका सही नहीं होता। इसलिए हुक चुनते समय उसकी वजन क्षमता और दीवार की सतह को ध्यान में रखना जरूरी है। कुछ हल्के सामानों के लिए बिना ड्रिल या कील के भी हुक लगाए जा सकते हैं। इसके लिए बाजार में मिलने वाले एडहेसिव हुक, स्ट्रिप्स और कुछ अन्य आसान विकल्प इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हालांकि, हर तरह की दीवार और हर वजन के सामान के लिए एक ही तरीका सही नहीं होता। इसलिए हुक चुनते समय उसकी वजन क्षमता और दीवार की सतह को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप भी दीवार में छेद किए बिना हुक लगाने का तरीका खोज रहे हैं, तो ये आसान विकल्प आपके काम आ सकते हैं। इस्तेमाल से पहले उत्पाद के निर्देश जरूर पढ़ें और भारी सामान टांगने से बचें, जब तक हुक उसकी वजन क्षमता के लिए उपयुक्त न हो।