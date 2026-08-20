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मसालों और ग्रेवी की शुरुआती तैयारी कर लें।

रक्षाबंधन के दिन पूरा समय रसोई में न बिताना पड़े, इसके लिए कुछ तैयारी पहले कर लें।

मेन्यू की तैयारी एक दिन पहले कैसे करें?

Raksha Bandhan 2026 Special Menu : रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ राखी बांधने और गिफ्ट देने तक सीमित नहीं है। इस दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाए तो त्योहार की खुशी और भी बढ़ जाती है। अगर इस रक्षाबंधन घर पर परिवार और रिश्तेदारों के लिए स्पेशल फेस्टिव मेन्यू तैयार करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा खाना चुनें जो स्वादिष्ट होने के साथ बहुत ज्यादा मुश्किल भी न हो। मेन्यू में कुछ पारंपरिक भारतीय व्यंजन, एक-दो फेस्टिव स्पेशल डिश, रिफ्रेशिंग ड्रिंक और मिठाई शामिल की जा सकती है।

अगर घर में बच्चे हैं तो उनके लिए कम मीठे होममेड फ्रूट ड्रिंक्स का विकल्प भी रख सकते हैं।

मेहमानों के आने पर सबसे पहले कोई रिफ्रेशिंग ड्रिंक सर्व कर सकते हैं।

बच्चों के लिए आलू और मिक्स्ड वेजिटेबल कटलेट भी मेन्यू में शामिल किए जा सकते हैं।

अगर परिवार में वेजिटेरियन फूड पसंद करने वाले ज्यादा हैं तो दही के कबाब एक अच्छा फेस्टिव स्टार्टर हो सकते हैं।

पनीर, शिमला मिर्च और प्याज को मसालों के साथ मेरिनेट करके तवे या ओवन में तैयार किया जा सकता है।

जब घर पर रिश्तेदार, बहनें और जीजा पहुंचें तो शुरुआत स्टार्टर सर्व करने से करें। स्टार्टर में बहुत ज्यादा डिशेज रखने की जरूरत नहीं है। इससे मेन कोर्स के लिए पेट में जगह और भूख बनी रहेगी। कुछ झटपट बनने वाली रेसिपीज को शामिल कर सकते हैं जैसे,

भोजन में रखें ये व्यंजन



रक्षाबंधन के फेस्टिव लंच या डिनर के लिए एक संतुलित काॅम्बिनेशन तैयार करें। एक दाल, दो तरह की सब्जी, चावल और रोटी या पूड़ी खाने में रख सकते हैं। इसमें भी कई आसान विकल्प मिल जाएंगे।



दाल मखनी या दाल तड़का

एक भारतीय पारंपरिक दाल भोजन के मेन्यू को पूरा करती है। आप दाल तड़का या दाल मखनी बना सकते हैं। सिंपल दाल तड़का बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

शाही पनीर

फेस्टिव मेन्यू में क्रीमी ग्रेवी वाली पनीर की डिश लगभग सभी उम्र के लोगों को पसंद आ सकती है। आजकल कई लोग सात्विक भोजन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बिना प्याज लहसुन वाला शाही पनीर बेस्ट विकल्प बन सकता है।



मिक्स वेज या मलाई कोफ्ता

अगर मेन्यू में दूसरी ग्रवी डिश रखना चाहते हैं तो मलाई कोफ्ता शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा चाहे तो मिक्स्ड वेज भी बना सकते हैं। सब्जियां पहले से काट लेंगे तो इसे आसानी से कम वक्त में तैयार किया जा सकता है।