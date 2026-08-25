launglata kaise banaye: बनारस का नाम आते ही गंगा घाट, मंदिरों और वहां के लाजवाब खान-पान की याद आ जाती है। बनारसी स्वाद की खासियत यह है कि यहां की मिठाइयों और पकवानों में परंपरा और देसी जायका दोनों का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। ऐसी ही एक खास मिठाई है लौंगलता, जिसे अपने अनोखे स्वाद और लौंग की खुशबू के लिए जाना जाता है।

लौंगलता देखने में छोटी-सी पोटली या लिफाफे जैसी होती है। इसके अंदर मीठी भरावन होती है और ऊपर लगी लौंग इसे खास पहचान देती है। इसे आमतौर पर मैदा की परत से तैयार करके चाशनी में डुबोया जाता है। बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से मीठी व स्वादिष्ट लौंगलता चाय के साथ भी शानदार लगती है। अगर आपको बनारसी मिठाइयों का स्वाद पसंद है, तो इसे घर पर बनाना मुश्किल नहीं है। इस रेसिपी में मावा, सूखे मेवे और इलायची जैसी सामग्री का इस्तेमाल करके स्वाद को और बढ़ाया जा सकता है। तो इस बार रक्षाबंधन या त्योहारों पर बाजार से मिठाई लाने के बजाय घर पर बनाएं बनारसी अंदाज की लौंगलता और परिवार के साथ इसके देसी स्वाद का आनंद लें।