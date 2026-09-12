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हरतालिका तीज 2026: तीज पर बनाएं ये 5 पारंपरिक पकवान, हर किसी को पसंद आएगा स्वाद

Mon, 14 Sep 2026 05:18 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 14 Sep 2026 05:18 PM IST
सार

Hartalika Teej 2026: अगर इस तीज आप परिवार और मेहमानों के लिए कुछ खास बनाना चाहती हैं, तो यहां 5 पारंपरिक पकवानों की आसान रेसिपी दी जा रही हैं। इन्हें बनाने में ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी और स्वाद ऐसा मिलेगा कि परिवार के सदस्य आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे।

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Hartalika Teej 2026: From Ghevar to Malpua 5 Traditional Dishes You Can Easily Make at Home
तीज के पारंपरिक व्यंजन - फोटो : Ai

Teej traditional food: हरतालिका तीज का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। तीज केवल व्रत और पूजा का पर्व ही नहीं, बल्कि परिवार, परंपराओं और स्वादिष्ट पकवानों से भी जुड़ा हुआ है। कई घरों में तीज के मौके पर खास व्यंजन बनाए जाते हैं, जिनकी खुशबू से पूरा घर त्योहार के रंग में रंग जाता है। कहीं घेवर की मिठास होती है तो कहीं पूड़ी, खीर और मीठे पकवानों से थाली सजाई जाती है।


 

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार त्योहार के लिए ज्यादा समय निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी तीज पर कुछ पारंपरिक और स्वादिष्ट बनाने की सोच रही हैं, तो आसान रेसिपीज आपके काम आ सकती हैं। खास बात यह है कि इन पकवानों को बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री या मुश्किल तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती।

इस हरतालिका तीज पर आप घर पर ही कुछ पारंपरिक व्यंजन बनाकर त्योहार का स्वाद बढ़ा सकती हैं। आइए जानते हैं तीज के मौके पर बनाए जाने वाले 5 स्वादिष्ट पकवानों और उनकी आसान रेसिपी के बारे में।
Hartalika Teej 2026: From Ghevar to Malpua 5 Traditional Dishes You Can Easily Make at Home
Ghevar - फोटो : Adobe stock

घेवर
 

तीज के त्योहार की बात हो और घेवर का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। खासकर राजस्थान और उत्तर भारत में इसे तीज की मिठास से जोड़कर देखा जाता है।
 

सामग्री
 

मैदा, घी, ठंडा पानी, दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट्स।


बनाने की विधि
 

सबसे पहले मैदा और घी को मिलाकर पतला घोल तैयार करें। इसमें जरूरत के अनुसार ठंडा पानी डालें। एक गहरे बर्तन में घी या तेल गर्म करें और ऊपर से थोड़ा-थोड़ा घोल डालते जाएं। घेवर का जालीदार आकार बनने दें। तैयार होने पर इसे निकालकर ठंडा करें और ऊपर से चीनी की चाशनी डालें। ड्राई फ्रूट्स से सजाकर परोसें।

Hartalika Teej 2026: From Ghevar to Malpua 5 Traditional Dishes You Can Easily Make at Home

मालपुआ
 

मालपुआ कई भारतीय त्योहारों का पारंपरिक और बेहद पसंदीदा मीठा पकवान है। तीज के अवसर पर भी इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है।


सामग्री
 

मैदा, दूध, चीनी, सौंफ, घी और पानी।


बनाने की विधि
 

मैदा में दूध और थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें। इसमें सौंफ डाल दें और कुछ समय के लिए रख दें। दूसरी ओर चीनी और पानी से हल्की चाशनी बना लें। अब गर्म घी में घोल को छोटे-छोटे गोल आकार में डालकर तलें। सुनहरा होने पर मालपुए को चाशनी में डालें और कुछ मिनट बाद निकाल लें।

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चावल की खीर
 

खीर के बिना भारतीय त्योहारों की मिठास अधूरी लगती है। यह स्वादिष्ट होने के साथ घर पर बहुत आसानी से तैयार भी हो जाती है।


सामग्री


चावल, फुल क्रीम दूध, चीनी, इलायची, काजू, बादाम और किशमिश।


बनाने की विधि
 

सबसे पहले दूध को एक भारी तले वाले बर्तन में उबालें। इसमें धुले हुए चावल डालकर धीमी आंच पर पकाएं। बीच-बीच में चलाते रहें ताकि दूध नीचे न लगे। चावल पक जाने और दूध गाढ़ा होने पर चीनी डालें। आखिर में इलायची और ड्राई फ्रूट्स डालकर कुछ मिनट पकाएं। ठंडी या गर्म, दोनों तरह से खीर का स्वाद लाजवाब लगता है।

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पुआ - फोटो : instagram

मीठी पूड़ी
 

कई घरों में त्योहार के अवसर पर मीठी पूड़ी बनाने की परंपरा रही है। इसे खीर या किसी अन्य पारंपरिक व्यंजन के साथ परोसा जा सकता है।
 

सामग्री
 

गेहूं का आटा, गुड़ या चीनी, सौंफ, घी और पानी।
 

बनाने की विधि
 

आटे में गुड़ का घोल या चीनी, सौंफ और थोड़ा घी डालकर आटा गूंथ लें। अब इसकी छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें और गर्म तेल या घी में तल लें। गर्मागर्म मीठी पूड़ी को खीर के साथ परोसें।

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