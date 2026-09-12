1 of 5 तीज के पारंपरिक व्यंजन - फोटो : Ai







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Teej traditional food: हरतालिका तीज का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। तीज केवल व्रत और पूजा का पर्व ही नहीं, बल्कि परिवार, परंपराओं और स्वादिष्ट पकवानों से भी जुड़ा हुआ है। कई घरों में तीज के मौके पर खास व्यंजन बनाए जाते हैं, जिनकी खुशबू से पूरा घर त्योहार के रंग में रंग जाता है। कहीं घेवर की मिठास होती है तो कहीं पूड़ी, खीर और मीठे पकवानों से थाली सजाई जाती है।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार त्योहार के लिए ज्यादा समय निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी तीज पर कुछ पारंपरिक और स्वादिष्ट बनाने की सोच रही हैं, तो आसान रेसिपीज आपके काम आ सकती हैं। खास बात यह है कि इन पकवानों को बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री या मुश्किल तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती।



इस हरतालिका तीज पर आप घर पर ही कुछ पारंपरिक व्यंजन बनाकर त्योहार का स्वाद बढ़ा सकती हैं। आइए जानते हैं तीज के मौके पर बनाए जाने वाले 5 स्वादिष्ट पकवानों और उनकी आसान रेसिपी के बारे में।

2 of 5 Ghevar - फोटो : Adobe stock

घेवर

तीज के त्योहार की बात हो और घेवर का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। खासकर राजस्थान और उत्तर भारत में इसे तीज की मिठास से जोड़कर देखा जाता है।

सामग्री

मैदा, घी, ठंडा पानी, दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट्स।

बनाने की विधि

सबसे पहले मैदा और घी को मिलाकर पतला घोल तैयार करें। इसमें जरूरत के अनुसार ठंडा पानी डालें। एक गहरे बर्तन में घी या तेल गर्म करें और ऊपर से थोड़ा-थोड़ा घोल डालते जाएं। घेवर का जालीदार आकार बनने दें। तैयार होने पर इसे निकालकर ठंडा करें और ऊपर से चीनी की चाशनी डालें। ड्राई फ्रूट्स से सजाकर परोसें।

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मालपुआ

मालपुआ कई भारतीय त्योहारों का पारंपरिक और बेहद पसंदीदा मीठा पकवान है। तीज के अवसर पर भी इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है।

सामग्री

मैदा, दूध, चीनी, सौंफ, घी और पानी।

बनाने की विधि

मैदा में दूध और थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार करें। इसमें सौंफ डाल दें और कुछ समय के लिए रख दें। दूसरी ओर चीनी और पानी से हल्की चाशनी बना लें। अब गर्म घी में घोल को छोटे-छोटे गोल आकार में डालकर तलें। सुनहरा होने पर मालपुए को चाशनी में डालें और कुछ मिनट बाद निकाल लें।

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चावल की खीर

खीर के बिना भारतीय त्योहारों की मिठास अधूरी लगती है। यह स्वादिष्ट होने के साथ घर पर बहुत आसानी से तैयार भी हो जाती है।

सामग्री

चावल, फुल क्रीम दूध, चीनी, इलायची, काजू, बादाम और किशमिश।

बनाने की विधि

सबसे पहले दूध को एक भारी तले वाले बर्तन में उबालें। इसमें धुले हुए चावल डालकर धीमी आंच पर पकाएं। बीच-बीच में चलाते रहें ताकि दूध नीचे न लगे। चावल पक जाने और दूध गाढ़ा होने पर चीनी डालें। आखिर में इलायची और ड्राई फ्रूट्स डालकर कुछ मिनट पकाएं। ठंडी या गर्म, दोनों तरह से खीर का स्वाद लाजवाब लगता है।

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5 of 5 पुआ - फोटो : instagram