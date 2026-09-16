1 of 4 पौष्टिक चीला बनाने की विधि - फोटो : Ai







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Veg Chilla Kaise Banayen: सुबह का नाश्ता ऐसा हो जो जल्दी तैयार हो जाए, स्वादिष्ट भी लगे और कुछ घंटों तक पेट भरा रखने में मदद करे। अगर आप भी रोजाना नाश्ते में कुछ हेल्दी और झटपट बनने वाला विकल्प तलाशते हैं, तो हाई-प्रोटीन वेज चीला आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती और घर में मौजूद सब्जियों से इसका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ाया जा सकता है।



बेसन से तैयार चीले में पनीर या गाढ़ा दही मिलाने से इसकी प्रोटीन मात्रा बढ़ाई जा सकती है। खास बात यह है कि इसे बनाने में करीब 10 मिनट ही लगते हैं। सुबह ऑफिस जाने की जल्दी हो या बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना हो, यह रेसिपी आसानी से बनाई जा सकती है। इसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर जैसी बारीक कटी सब्जियां डालकर इसे और पौष्टिक बनाया जा सकता है।

2 of 4 पौष्टिक चीला बनाने की विधि - फोटो : Ai

हाई-प्रोटीन वेज चीला बनाने के लिए सामग्री इसके लिए 1 कप बेसन

करीब आधा कप बारीक कटी हुई सब्जियां

50-75 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर

1-2 चम्मच गाढ़ा दही

थोड़ा सा नमक

अजवाइन

जीरा

लाल मिर्च

हरा धनिया लें।

जरूरत के अनुसार पानी

चीला सेंकने के लिए थोड़ा तेल या घी

3 of 4 बेसन का चीला - फोटो : AI

ऐसे तैयार करें झटपट वेज चीला



स्टेप 1- सबसे पहले एक बड़े कटोरे में बेसन लें।

स्टेप 2- इसमें दही, नमक, अजवाइन, जीरा, लाल मिर्च और हरा धनिया डालें।

स्टेप 3- अब धीरे-धीरे पानी मिलाकर मध्यम गाढ़ा घोल तैयार करें। ध्यान रखें कि घोल न बहुत पतला हो और न ही बहुत गाढ़ा।

स्टेप 4- अब इसमें बारीक कटी सब्जियां और कद्दूकस किया हुआ पनीर मिला दें।

स्टेप 5- तवा गर्म करके उस पर हल्का तेल या घी लगाएं।

स्टेप 6- एक करछी घोल तवे पर डालकर गोल आकार में फैलाएं।

स्टेप 7- इसे मध्यम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और अच्छी तरह सिकने तक पकाएं।



गरमागरम चीले को हरी चटनी, दही या पुदीने की चटनी के साथ परोस सकते हैं। अगर आप इसे और हल्का रखना चाहते हैं तो तेल की मात्रा कम रख सकते हैं।

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