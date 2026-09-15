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गणपति भोग आइडियाज: मोदक से श्रीखंड तक, गणपति के 5 दिनों के लिए ये भोग विकल्प हैं बेस्ट

Tue, 15 Sep 2026 12:09 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 15 Sep 2026 12:09 PM IST
सार

Ganpati Bhog Ideas: अगर आप भी पांच दिनों तक रोज नया भोग बनाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा समय रसोई में नहीं बिताना चाहते, तो ये आसान रेसिपी आइडियाज आपके काम आ सकते हैं। 

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Ganpati Bhog Ideas: 5 Days, 5 Delicious Recipes Made at Home
गणपति भोग - फोटो : Ai

Ganesh Bhog Recipes: गणपति उत्सव के दौरान बप्पा को भोग लगाने की परंपरा का खास महत्व माना जाता है। घर में गणपति विराजमान हों तो भक्त हर दिन कुछ खास और स्वादिष्ट बनाकर भगवान को अर्पित करना पसंद करते हैं। अगर आप भी पांच दिनों तक रोज नया भोग बनाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा समय रसोई में नहीं बिताना चाहते, तो ये आसान रेसिपी आइडियाज आपके काम आ सकते हैं। इन व्यंजनों में ऐसी चीजें शामिल हैं जो आमतौर पर घर में आसानी से मिल जाती हैं और इन्हें ज्यादा मेहनत के बिना तैयार किया जा सकता है।

Ganpati Bhog Ideas: 5 Days, 5 Delicious Recipes Made at Home
modak - फोटो : Adobe stock

मोदक

गणपति बप्पा के प्रिय भोग के रूप में मोदक सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है। नारियल, गुड़ और चावल के आटे से स्टीम्ड मोदक बनाए जा सकते हैं। चाहें तो आसान तरीके के लिए फ्राई या इंस्टेंट मोदक भी तैयार कर सकते हैं।
Ganpati Bhog Ideas: 5 Days, 5 Delicious Recipes Made at Home
साबूदाना खिचड़ी - फोटो : instagram

साबूदाना खिचड़ी

व्रत या सात्विक भोजन के लिए साबूदाना खिचड़ी एक आसान विकल्प है। भीगे हुए साबूदाने में मूंगफली, आलू और सेंधा नमक मिलाकर इसे कम समय में तैयार किया जा सकता है।
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Ganpati Bhog Ideas: 5 Days, 5 Delicious Recipes Made at Home
श्रीखंड - फोटो : AI

श्रीखंड

दही, चीनी और इलायची से बनने वाला श्रीखंड स्वादिष्ट होने के साथ बेहद आसान मिठाई है। इसे कुछ देर ठंडा करके भोग में शामिल किया जा सकता है।
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नारियल बर्फी - फोटो : AI

नारियल की बर्फी

नारियल और दूध या मावा से बनने वाली बर्फी घर पर आसानी से तैयार हो सकती है। ऊपर से मेवे डालकर इसे और आकर्षक बनाया जा सकता है।

 
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