Mooli Achar Recipe: सर्दियों का मौसम आते ही बाजार में ताजी और सफेद मूली की आवक बढ़ने लगती है। इस मौसम में मूली से पराठे, सब्जी, सलाद और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी मूली का चटपटा अचार घर पर बनाया है? अगर नहीं, तो इस बार सर्दियों में मूली खरीदकर इसका स्वादिष्ट अचार जरूर बनाएं। मूली का अचार खाने में इतना लाजवाब होता है कि साधारण दाल-चावल और रोटी का स्वाद भी कई गुना बढ़ जाता है।
मूली का अचार बनाने के लिए आपको ज्यादा महंगी सामग्री या किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। घर में मौजूद सरसों का तेल, राई, मेथी, सौंफ, हल्दी और कुछ मसालों की मदद से आप बाजार जैसा चटपटा मूली का अचार तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना भी बेहद आसान है। अगर आप सर्दियों के मौसम में कुछ नया और स्वादिष्ट खाना पसंद करते हैं, तो यह रेसिपी आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है। आइए जानते हैं मूली का अचार बनाने का आसान तरीका और इसमें इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामग्री।
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मूली का अचार कैसे बनाएं
- फोटो : Ai
मूली का अचार बनाने के लिए जरूरी सामग्री
मूली का स्वादिष्ट और मसालेदार अचार बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी।
- ताजी सफेद मूली – 500 ग्राम
- सरसों का तेल – आधा कप
- राई या पीली सरसों – 2 बड़े चम्मच
- सौंफ – 2 बड़े चम्मच
- मेथी दाना – 1 छोटा चम्मच
- हल्दी पाउडर – 1 छोटा चम्मच
- लाल मिर्च पाउडर – 1 छोटा चम्मच
- हींग – एक चुटकी
- नमक – स्वादानुसार
- नींबू का रस या सिरका – 2 बड़े चम्मच
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मूली का अचार कैसे बनाएं
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मूली का अचार बनाने की आसान विधि
पहला स्टेप: मूली को अच्छी तरह साफ करें
सबसे पहले बाजार से लाई गई ताजी और अच्छी गुणवत्ता वाली मूली लें। इसे पानी से अच्छी तरह धो लें और इसका छिलका जरूरत के अनुसार उतार लें। अब मूली को लंबे पतले टुकड़ों में काट लें। ध्यान रखें कि टुकड़े बहुत मोटे न हों, ताकि मसाले अच्छी तरह अंदर तक पहुंच सकें।
दूसरा स्टेप: मूली को सुखाएं
कटी हुई मूली को एक साफ सूती कपड़े पर फैलाकर रखें। इसे कुछ घंटों तक धूप या हवादार जगह पर रखें, ताकि इसकी सतह की नमी अच्छी तरह निकल जाए। अचार लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मूली में अतिरिक्त नमी नहीं होनी चाहिए।
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मूली का अचार कैसे बनाएं
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तीसरा स्टेप: तैयार करें मसाले
अब एक पैन में सौंफ, मेथी दाना और राई को हल्का भून लें। इन्हें ठंडा होने के बाद दरदरा पीस लें। ध्यान रखें कि मसालों को ज्यादा न भूनें, वरना उनका स्वाद कड़वा हो सकता है।
चौथा स्टेप: मूली में मिलाएं मसाले
एक बड़े बर्तन में सूखी मूली डालें। इसमें पिसे हुए मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और हींग डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद नींबू का रस या सिरका डाल दें।
पांचवां स्टेप: सरसों का तेल मिलाएं
अब सरसों के तेल को गर्म करके ठंडा कर लें। इसे मूली और मसालों के मिश्रण में डालकर अच्छी तरह मिला दें। आपका चटपटा मूली का अचार लगभग तैयार है।
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मूली का अचार कैसे बनाएं
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कितने दिन में तैयार होगा मूली का अचार?
तैयार अचार को पूरी तरह साफ और सूखे कांच के जार में भरकर रखें। इसे 2 से 3 दिन तक रोज साफ और सूखे चम्मच से हल्का मिलाएं। स्वाद विकसित होने के लिए इसे कुछ दिन का समय दें। जार को नमी से बचाकर रखें और अचार में हमेशा साफ, सूखा चम्मच ही इस्तेमाल करें।
मूली का अचार बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान
अचार बनाने के लिए हमेशा ताजी और अच्छी मूली का इस्तेमाल करें। मूली को धोने के बाद अच्छी तरह सुखाना जरूरी है। जार में पानी या नमी नहीं होनी चाहिए। अचार को सुरक्षित रखने के लिए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। यदि अचार में फफूंदी, असामान्य गंध या खराब होने के संकेत दिखाई दें, तो उसका सेवन न करें।