तैयार अचार को पूरी तरह साफ और सूखे कांच के जार में भरकर रखें। इसे 2 से 3 दिन तक रोज साफ और सूखे चम्मच से हल्का मिलाएं। स्वाद विकसित होने के लिए इसे कुछ दिन का समय दें। जार को नमी से बचाकर रखें और अचार में हमेशा साफ, सूखा चम्मच ही इस्तेमाल करें।



मूली का अचार बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

अचार बनाने के लिए हमेशा ताजी और अच्छी मूली का इस्तेमाल करें। मूली को धोने के बाद अच्छी तरह सुखाना जरूरी है। जार में पानी या नमी नहीं होनी चाहिए। अचार को सुरक्षित रखने के लिए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। यदि अचार में फफूंदी, असामान्य गंध या खराब होने के संकेत दिखाई दें, तो उसका सेवन न करें।