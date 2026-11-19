1 of 5 केले के अचार की रेसिपी - फोटो : AI







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Raw Banana Pickle Recipe: भारतीय खाने की थाली में अचार की अपनी अलग ही जगह होती है। दाल-चावल हो, पराठा हो या फिर सादी रोटी, अगर साथ में चटपटा अचार मिल जाए तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। आम, नींबू, मिर्च और गाजर का अचार तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी कच्चे केले का अचार चखा है? सुनने में यह थोड़ा अलग जरूर लगता है, लेकिन इसका खट्टा, तीखा और मसालेदार स्वाद खाने के शौकीनों को खूब पसंद आ सकता है। कच्चे केले का इस्तेमाल आमतौर पर सब्जी, कोफ्ते और स्नैक्स बनाने में किया जाता है। लेकिन इससे स्वादिष्ट अचार भी तैयार किया जा सकता है। इसमें सरसों, मेथी, सौंफ, हल्दी और लाल मिर्च जैसे मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे पारंपरिक अचार जैसा चटपटा स्वाद देते हैं। अगर आप भी घर पर कुछ नया और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो कच्चे केले का अचार एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसकी रेसिपी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ साधारण सामग्री और सही तरीके से आप इसे अपनी रसोई में आसानी से तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी सामग्री और बनाने का पूरा तरीका।

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कच्चे केले का अचार बनाने के लिए जरूरी सामग्री



कच्चे केले का चटपटा अचार बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए,

4 कच्चे केले

3 बड़े चम्मच सरसों का तेल

2 छोटे चम्मच राई या सरसों का पाउडर

1 छोटा चम्मच सौंफ

आधा छोटा चम्मच मेथी दाना

आधा छोटा चम्मच हल्दी

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

नमक स्वादानुसार

एक चुटकी हींग

2 बड़े चम्मच सिरका या नींबू का रस लें।

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अचार बनाने की विधि



स्टेप 1- सबसे पहले कच्चे केले को अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ करें।

स्टेप 2- अब इनके छिलके उतारकर छोटे-छोटे गोल या लंबे टुकड़ों में काट लें।

स्टेप 3- ध्यान रखें कि केले के टुकड़े लगभग एक समान आकार के हों, ताकि वे अच्छी तरह पक सकें।

स्टेप 4- कटे हुए टुकड़ों को कुछ देर नमक मिले पानी में रख सकती हैं, जिससे उनका रंग काला पड़ने से बचाने में मदद मिलेगी।

स्टेप 5- अब एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें केले के टुकड़े डालकर लगभग 4-5 मिनट तक पकाएं। ध्यान रखें कि केले पूरी तरह गलने नहीं चाहिए।

स्टेप 6- जब वे हल्के नरम हो जाएं, तब गैस बंद कर दें।

स्टेप 7- इसके बाद पानी छानकर केले के टुकड़ों को साफ कपड़े पर फैलाएं और पूरी तरह सूखने दें।

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अचार का मसाला तैयार करें स्टेप 8- अब एक पैन में मेथी और सौंफ को हल्का भून लें।

स्टेप 9- ठंडा होने के बाद इन्हें दरदरा पीस लें।

स्टेप 10- इसमें राई का पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और नमक मिला दें। मसालों की खुशबू और उनका स्वाद ही इस अचार को खास बनाता है।

स्टेप 11- एक कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें।

स्टेप 12- तेल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद गैस बंद कर दें और उसे थोड़ा ठंडा होने दें।

स्टेप 13- अब इसमें हींग डालें। जब तेल हल्का गुनगुना रह जाए, तब तैयार मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें।

स्टेप 14- अब सूखे हुए केले के टुकड़ों को मसाले वाले मिश्रण में डालें।

स्टेप 15- ऊपर से नींबू का रस या सिरका डालकर अच्छी तरह मिलाएं। ध्यान रखें कि मसाला केले के सभी टुकड़ों पर अच्छी तरह लग जाए। इसे कुछ देर ठंडा होने दें।

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