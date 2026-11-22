1 of 6 एयर फ्रायर में क्या-क्या बना सकते हैं? - फोटो : AI







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Air Fryer Mein Kya Bana Sakte Hain: आजकल एयर फ्रायर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। खासकर दिवाली के मौके पर कई दफ्तरों में कर्मचारियों को एयर फ्रायर तोहफे में दिया गया है। ऐसे में अगर आपके घर में भी नया एयर फ्रायर आया है और आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या-क्या बनाया जा सकता है, तो यह लेख आपके लिए है।



एयर फ्रायर में सिर्फ फ्रेंच फ्राइज या स्नैक्स ही नहीं, बल्कि कई तरह की स्वादिष्ट डिशेज भी तैयार की जा सकती हैं। इसकी खासियत है कि इसमें खाना बनाने के लिए बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ती और कई व्यंजन कम समय में तैयार हो जाते हैं। इस लेख में जानें एयर फ्रायर में बनने वाली 10 आसान और स्वादिष्ट रेसिपीज, जिन्हें आप घर पर जरूर ट्राई कर सकते हैं।

आजकल एयर फ्रायर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। खासकर दिवाली के मौके पर कई दफ्तरों में कर्मचारियों को एयर फ्रायर तोहफे में दिया गया है। ऐसे में अगर आपके घर में भी नया एयर फ्रायर आया है और आप सोच रहे हैं कि इसमें क्या-क्या बनाया जा सकता है, तो यह लेख आपके लिए है।

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1. एयर फ्रायर में फ्रेंच फ्राइज



अगर आपको कुरकुरे फ्रेंच फ्राइज पसंद हैं, तो इन्हें एयर फ्रायर में आसानी से बना सकते हैं। आलू को लंबा काटकर नमक, काली मिर्च और थोड़ा तेल मिलाएं। इसके बाद एयर फ्रायर में 180°C पर करीब 15-20 मिनट तक पकाएं। बीच में बास्केट हिलाते रहें।



2. एयर फ्रायर में पनीर टिक्का



पनीर के टुकड़ों को दही, अदरक-लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और नमक में मैरीनेट करें। इन्हें 20-30 मिनट रखने के बाद एयर फ्रायर में 180°C पर 10-15 मिनट तक पकाएं। स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से चाट मसाला डालें।





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3. एयर फ्रायर में आलू टिक्की



उबले आलू में हरी मिर्च, धनिया, अदरक, नमक और मसाले मिलाकर टिक्की तैयार करें। इन्हें हल्का तेल लगाकर एयर फ्रायर में 180°C पर 12-15 मिनट तक पकाएं। बीच में पलट दें, ताकि टिक्की दोनों तरफ से कुरकुरी बने।



4. एयर फ्रायर में समोसे



आप एयर फ्रायर में घर पर बने या फ्रोजन समोसे भी तैयार कर सकते हैं। समोसों पर हल्का तेल लगाएं और उन्हें बास्केट में रखें। 180°C पर करीब 12-18 मिनट तक पकाएं। बीच में एक बार पलट दें, ताकि समोसे चारों तरफ से सुनहरे और कुरकुरे बनें।





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5. एयर फ्रायर में स्प्रिंग रोल



स्प्रिंग रोल शीट में बारीक कटी पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और नूडल्स की फिलिंग भरें। इन्हें रोल करके ऊपर हल्का तेल लगाएं। अब 180°C पर 10-12 मिनट तक एयर फ्राई करें। इन्हें टोमैटो सॉस या चिली सॉस के साथ परोसें।



6. एयर फ्रायर में वेज कटलेट



उबले आलू, मटर, गाजर, बीन्स और मसालों को मिलाकर छोटे कटलेट बना लें। इन्हें ब्रेड क्रम्ब्स में लपेटकर एयर फ्रायर में रखें। 180°C पर 12-15 मिनट तक पकाएं। बीच में पलटने से कटलेट दोनों तरफ से अच्छी तरह कुरकुरे बनेंगे।





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