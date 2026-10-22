बाजरे की रोटी: बिना टूटे बाजरे की रोटी कैसे बनाएं? आजमाएं ये देसी नुस्खा

1 of 6 घर में बाजरे की रोटी बनाने का आसान तरीका - फोटो : Ai Generated/Amar Ujala







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Soft Bajra Roti MakingTips In Hindi: सर्दियों में गरमा-गरम बाजरे की रोटी और उसके साथ देसी घी मिल जाए, तो खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। बाजरे की रोटी न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि इसे पौष्टिक आहार का हिस्सा भी माना जाता है। हालांकि, इसे बनाते समय अक्सर आटा ठीक से न गूंथने या सही तरीके से न सेंकने के कारण रोटी टूटने लगती है और कई बार सख्त भी हो जाती है। अगर आप भी इस परेशानी से जूझते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे में आप कुछ आसान देसी ट्रिक्स की मदद से घर पर ही नरम, मुलायम और बिना टूटे बाजरे की रोटी बना सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का सही तरीका।

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2 of 6 बाजरे का आटा - फोटो : Ai Generated

बाजरे का आटा गूथने की सामग्री

1 कप बाजरे का आटा

स्वादानुसार नमक

जरूरत के मुताबिक गुनगुना पानी

घी या तेल, परोसने के लिए

3 of 6 गूंथा हुआ बाजरे का आटा - फोटो : Ai Generated

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4 of 6 तवे पर बाजरे की रोटी सेंकने का तरीका - फोटो : Ai Generated

बाजरे की रोटी बेलने का तरीका



अब गूंथे हुए आटे की चार बराबर लोइयां बना लें और उन्हें सूखने से बचाने के लिए ढककर रखें। एक लोई लेकर उस पर थोड़ा-सा सूखा बाजरे का आटा लगाएं, इसके बाद इसे साफ सतह या बटर पेपर पर रखकर उंगलियों से हल्के हाथों से थपथपाते हुए गोल रोटी का आकार दें। रोटी को करीब 6 इंच तक बड़ा कर सकते हैं। अगर आकार देते समय किनारों पर दरारें आने लगें, तो उंगलियों की मदद से उन्हें धीरे-धीरे दबाकर ठीक कर लें. वहीं, अगर आपको हाथों से रोटी बनाने में परेशानी होती है, तो लोई को दो बटर पेपर के बीच रखकर हल्के हाथों से दबाएं. इस तरीके से रोटी आसानी से गोल बनेगी और टूटने की संभावना भी कम होगी।

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5 of 6 तवे पर बाजरे की रोटी सेंकने का तरीका - फोटो : Ai Generated