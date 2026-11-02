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दिवाली फूड मेन्यू: दिवाली के 5 दिन क्या बनाएं? आज ही तैयार कर लें पूरा मेन्यू
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:03 PM IST
सार
Diwali Food Menu: दिवाली 2026 के पांचों दिनों के लिए तैयार करें खास फूड मेन्यू। धनतेरस, छोटी दिवाली, लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर क्या बनाएं, जानिए पूरी लिस्ट।
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दिवाली पर 5 दिन खाने का मेन्यू
- फोटो : AI
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Diwali 2026: दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और स्वादिष्ट पकवानों के बिना अधूरा लगता है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है। कोई मिठाई खाने आता है तो कोई परिवार के साथ खास डिनर का आनंद लेने पहुंचता है।
ऐसे में त्योहार के पांचों दिन रसोई संभालना और हर दिन कुछ नया बनाने की योजना तैयार करना काफी मुश्किल हो जाता है। खासकर उन महिलाओं के लिए परेशानी बढ़ जाती है, जिन्हें घर की सजावट, पूजा की तैयारी और मेहमानों की आवभगत भी करनी होती है।
इसलिए बेहतर होगा कि दिवाली शुरू होने से पहले ही पांचों दिनों का मेन्यू तैयार कर लिया जाए। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आखिरी समय में बाजार जाने और खाने के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ मिठाइयां और नमकीन पहले से बनाकर रखी जा सकती हैं, जबकि सब्जियां और ताजी चीजें त्योहार के दिन तैयार की जा सकती हैं।
आइए जानते हैं धनतेरस से भाई दूज तक पांच दिनों का ऐसा खास फूड प्लान, जिससे आपका त्योहार स्वाद और सुकून दोनों से भर जाएगा।
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फलाहारी स्नैक्स
- फोटो : instagram
धनतेरस पर बनाएं मिठाई और नमकीन
दिवाली के पहले दिन धनतेरस पर घर में मेहमानों के स्वागत के लिए बेसन के लड्डू, नमकपारे, मठरी और चिवड़ा तैयार करके रख सकते हैं। शाम को परिवार के लिए मटर पनीर, जीरा राइस और बूंदी रायता बनाया जा सकता है। मिठाई में काजू कतली या नारियल के लड्डू अच्छे विकल्प रहेंगे।
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Tamatar Chat
- फोटो : Adobe stock
छोटी दिवाली पर रखें चटपटे पकवान
छोटी दिवाली पर नाश्ते में गर्मागर्म समोसे, आलू टिक्की और हरी चटनी परोसें। इसके साथ पहले से तैयार चकली, शकरपारे और नमकीन भी रख सकते हैं। रात के खाने में छोले-भटूरे या पूरी-सब्जी का मेन्यू बनाया जा सकता है। मीठे में गुलाब जामुन और खीर मेहमानों का दिल जीत लेंगे।
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दिवाली की थाली
- फोटो : Adobe stock
बड़ी दिवाली पर बनाएं खास शाही मेन्यू
मुख्य दिवाली पर खाने का मेन्यू थोड़ा खास होना चाहिए। पूजा के लिए पंचामृत, मिठाई और मौसमी फल रखें। डिनर में पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, मिक्स वेज, पूरी, पुलाव और रायता शामिल करें। मिठाई में मोतीचूर के लड्डू, काजू कतली और खीर परोस सकते हैं। इस दिन खाने की तैयारी पहले से कर लेने से पूजा और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
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गोवर्धन पूजा के दिन 56 भोग का महत्व
- फोटो : Amar Ujala
गोवर्धन पूजा पर बनाएं छप्पन भोग जैसा खाना
गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट और तरह-तरह के पकवानों की परंपरा है। इस दिन घर में उपलब्ध मौसमी सब्जियों से मिक्स वेज, कढ़ी, पूरी, चावल और हलवा बनाया जा सकता है। परिवार की परंपरा के अनुसार अलग-अलग व्यंजन और भोग भी तैयार करें। इससे त्योहार की रौनक और बढ़ जाएगी।
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