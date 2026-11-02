Diwali 2026: दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और स्वादिष्ट पकवानों के बिना अधूरा लगता है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक घर में मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है। कोई मिठाई खाने आता है तो कोई परिवार के साथ खास डिनर का आनंद लेने पहुंचता है।



ऐसे में त्योहार के पांचों दिन रसोई संभालना और हर दिन कुछ नया बनाने की योजना तैयार करना काफी मुश्किल हो जाता है। खासकर उन महिलाओं के लिए परेशानी बढ़ जाती है, जिन्हें घर की सजावट, पूजा की तैयारी और मेहमानों की आवभगत भी करनी होती है।



इसलिए बेहतर होगा कि दिवाली शुरू होने से पहले ही पांचों दिनों का मेन्यू तैयार कर लिया जाए। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आखिरी समय में बाजार जाने और खाने के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ मिठाइयां और नमकीन पहले से बनाकर रखी जा सकती हैं, जबकि सब्जियां और ताजी चीजें त्योहार के दिन तैयार की जा सकती हैं।



आइए जानते हैं धनतेरस से भाई दूज तक पांच दिनों का ऐसा खास फूड प्लान, जिससे आपका त्योहार स्वाद और सुकून दोनों से भर जाएगा।