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खाने में क्या बनाएं: बाजार से ले आएं ये 5 सीज़नल फल, हर दिन बनाएं नई झटपट डिश

Wed, 09 Sep 2026 10:31 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Wed, 09 Sep 2026 10:31 AM IST
सार

Seasonal fruits tasty Recipe :इस महीने बाजार में आसानी से मिलने वाले अमरूद, अनार, पपीता, नाशपाती और सेब जैसे फल स्वाद और पोषण से भरपूर विकल्प हैं। इन फलों से स्मूदी, सलाद, चाट, रायता और हेल्दी स्नैक जैसी कई रेसिपीज तैयार की जा सकती हैं।

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5 Fresh Seasonal Fruits and Delicious Quick Recipes You Can Make at Home
5 मौसमी फलों की रेसिपी - फोटो : Ai

Fruits Recipes: सितंबर का महीना मौसम के बदलते रंगों के साथ बाजार में कई स्वादिष्ट और पौष्टिक सीज़नल फलों की बहार लेकर आता है। बारिश की विदाई और हल्की ठंडक की शुरुआत के बीच मिलने वाले ताजे फल स्वाद के साथ-साथ शरीर को जरूरी पोषण भी दे सकते हैं।



अक्सर हम फलों को केवल काटकर खाने तक ही सीमित रखते हैं, जबकि इनसे कुछ मिनटों में स्वादिष्ट और दिलचस्प रेसिपीज भी तैयार की जा सकती हैं। घर में बच्चों को फल खिलाने में परेशानी होती हो या सुबह के नाश्ते में कुछ हेल्दी और जल्दी बनने वाला चाहिए, सीज़नल फलों से बनी झटपट रेसिपीज एक बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं।
 

इस महीने बाजार में आसानी से मिलने वाले अमरूद, अनार, पपीता, नाशपाती और सेब जैसे फल स्वाद और पोषण से भरपूर विकल्प हैं। इन फलों से स्मूदी, सलाद, चाट, रायता और हेल्दी स्नैक जैसी कई रेसिपीज तैयार की जा सकती हैं।

खास बात यह है कि इन रेसिपीज को बनाने में ज्यादा समय या महंगी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप भी इस महीने अपने खाने में ताजगी और स्वाद का नया ट्विस्ट जोड़ना चाहते हैं, तो इन 5 सीजनल फलों को जरूर अपनी डाइट में शामिल करें और उनसे बनाएं 5 आसान, स्वादिष्ट और झटपट तैयार होने वाली रेसिपीज।
5 Fresh Seasonal Fruits and Delicious Quick Recipes You Can Make at Home
अमरूद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

अमरूद से बनाएं मसालेदार फ्रूट चाट 
 

सितंबर के आसपास मिलने वाला अमरूद स्वाद और पोषण का बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इसमें काला नमक, भुना जीरा पाउडर, थोड़ा चाट मसाला और नींबू का रस मिलाएं। चाहें तो इसमें बारीक कटा खीरा और अनार के दाने भी डाल सकते हैं। कुछ ही मिनटों में तैयार यह चटपटी फ्रूट चाट शाम के हेल्दी स्नैक के लिए शानदार विकल्प है।

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अनार - फोटो : freepik.com

अनार से बनाएं फ्रेश रायता
 

अनार के दाने किसी भी साधारण रायते का स्वाद और रंग बदल सकते हैं। एक कटोरी दही को अच्छी तरह फेंट लें और उसमें अनार के दाने, हल्का काला नमक, भुना जीरा पाउडर और बारीक कटा पुदीना मिलाएं। इसे ठंडा करके परोसें। यह झटपट बनने वाली रेसिपी लंच या डिनर के साथ भी सर्व की जा सकती है।

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पपीता - फोटो : iStock

पपीते से बनाएं हेल्दी स्मूदी
 

सुबह के नाश्ते में जल्दी कुछ हेल्दी चाहिए तो पपीते की स्मूदी एक आसान विकल्प है। कटे हुए पपीते को दही या दूध के साथ ब्लेंड करें। स्वाद के लिए इसमें थोड़ा केला, ओट्स या शहद मिलाया जा सकता है। कुछ ही मिनटों में तैयार यह स्मूदी स्वादिष्ट और पेट भरने वाला विकल्प बन सकती है।

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नाशपाती - फोटो : Adobe Stock

नाशपाती से बनाएं क्रंची सलाद
 

नाशपाती को पतले टुकड़ों में काटकर एक आसान और फ्रेश सलाद तैयार किया जा सकता है। इसमें खीरा, सेब, थोड़े अनार के दाने और अपनी पसंद के नट्स डालें। ऊपर से नींबू का रस और हल्का काला नमक मिलाएं। यह सलाद ऑफिस टिफिन, शाम के स्नैक या हल्के भोजन के रूप में अच्छा विकल्प हो सकता है।

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