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दिवाली स्टेट्स: लक्ष्मी-गणेश की HD तस्वीरें, सबको भेजकर कराएं शुभ दर्शन

Sun, 08 Nov 2026 08:13 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sun, 08 Nov 2026 08:13 AM IST
सार

Ganesh Lakshmi HD Image: दिवाली के शुभ अवसर पर अपने प्रियजनों को गणेश लक्ष्मी की तस्वीर भेजकर दिन की शुरुआत करें। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को आसानी ने शेयर किया जा सकता है।

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Happy Diwali Status Ganesha Lakshmi HD Images Save And Share To Everyone
गणेश लक्ष्मी की HD फोटो - फोटो : AI

Diwali Special Ganesh Lakshmi HD Image: आज दीपावली है। इस शुभ दिन पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। लोग आज के दिन शुभ मुहुर्त में अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हैं। उनका पूजन करते हैं और सुख -समृद्धि की कामना करते हैं। 



इस मौके पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन अगर सुबह-सुबह की हो जाएं तो दिन की शुरुआत भी शुभ हो सकती है। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को शुभकामनाएं भेजने के साथ ही भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की HD Images शेयर कर सकते हैं।

इन खूबसूरत तस्वीरों को आप अपने फोन स्क्रिन की वाॅल पर सेट कर सकते हैं। डाउनलोड करके पोस्टर बनवा सकते हैं औऱ घर के मंदिर में चस्पा कर सकते हैं। प्रियजनों को भेज कर शुभ दिवाली बोल सकते हैं। 
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गणेश लक्ष्मी की HD फोटो - फोटो : AI

शुभ लाभ और हैप्पी दिवाली वाली ये खूबसूरत तस्वीर करीबियों से साझा कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के रूप में इसे आसानी से शेयर किया जा सकता है।

Happy Diwali Status Ganesha Lakshmi HD Images Save And Share To Everyone
गणेश लक्ष्मी की HD फोटो - फोटो : AI

भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की ये तस्वीर बेहद खूबसूरत स्वरूप में है। पूजा की चौक पर विराजमान गणेश लक्ष्मी की मूर्ति के दर्शन दिन बना देंगे।

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गणेश लक्ष्मी की HD फोटो - फोटो : AI

इस तस्वीर में माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान है। उनके एक हाथ से आशीर्वाद और दूसरे से धन वर्षा हो रही है। इस तरह की तस्वीर को काफी शुभ माना जाता है।

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गणेश लक्ष्मी की HD फोटो - फोटो : AI

दिवाली पूजा की इस तस्वीर में गणेश जी हाथ में मोदक लिए हुए हैं। साथ ही उनका प्रिय वाहन मूषक भी तस्वीर में नजर आ रहा है। 

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