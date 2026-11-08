दिवाली स्टेट्स: लक्ष्मी-गणेश की HD तस्वीरें, सबको भेजकर कराएं शुभ दर्शन

Diwali Special Ganesh Lakshmi HD Image: आज दीपावली है। इस शुभ दिन पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। लोग आज के दिन शुभ मुहुर्त में अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हैं। उनका पूजन करते हैं और सुख -समृद्धि की कामना करते हैं।





इस मौके पर भगवान गणेश और लक्ष्मी जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन अगर सुबह-सुबह की हो जाएं तो दिन की शुरुआत भी शुभ हो सकती है। ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को शुभकामनाएं भेजने के साथ ही भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की HD Images शेयर कर सकते हैं।



इन खूबसूरत तस्वीरों को आप अपने फोन स्क्रिन की वाॅल पर सेट कर सकते हैं। डाउनलोड करके पोस्टर बनवा सकते हैं औऱ घर के मंदिर में चस्पा कर सकते हैं। प्रियजनों को भेज कर शुभ दिवाली बोल सकते हैं।