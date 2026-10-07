1 of 6 मोबाइल और लैपटॉप के ज्यादा इस्तेमाल से आंखों पर कितना असर? - फोटो : AI







Link Copied



World Sight Day: आज के डिजिटल दौर में मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। पढ़ाई से लेकर ऑफिस के काम और मनोरंजन तक, कई घंटे स्क्रीन के सामने बिताना आम बात हो गई है। लेकिन लगातार और लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में कई परेशानियां हो सकती हैं। खासकर बिना ब्रेक के लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करने पर आंखों पर ज्यादा तनाव पड़ सकता है।



हालांकि, स्क्रीन का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, इसलिए कुछ आसान सावधानियां अपनाकर आंखों पर पड़ने वाले तनाव को कम किया जा सकता है। विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर आइए जानते हैं कि स्क्रीन टाइम आंखों को कैसे प्रभावित करता है और आंखों की सेहत बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

आज के डिजिटल दौर में मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। पढ़ाई से लेकर ऑफिस के काम और मनोरंजन तक, कई घंटे स्क्रीन के सामने बिताना आम बात हो गई है। लेकिन लगातार और लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में कई परेशानियां हो सकती हैं। खासकर बिना ब्रेक के लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करने पर आंखों पर ज्यादा तनाव पड़ सकता है।

Trending Videos

2 of 6 मोबाइल और लैपटॉप के ज्यादा इस्तेमाल से आंखों पर कितना असर? - फोटो : AI

मोबाइल और लैपटॉप से आंखों पर क्या असर पड़ता है?



लंबे समय तक मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन देखने से डिजिटल आंखों की थकान की समस्या हो सकती है। इसमें आंखों में थकान, सूखापन, जलन, पानी आना, धुंधला दिखाई देना और सिरदर्द जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं।



स्क्रीन को लगातार देखने के दौरान पलकें कम झपकाने की वजह से आंखों में सूखापन भी बढ़ सकता है। वहीं, लगातार एक ही दूरी पर स्क्रीन देखने से आंखों को फोकस करने में भी थकान महसूस हो सकती है।





3 of 6 मोबाइल और लैपटॉप के ज्यादा इस्तेमाल से आंखों पर कितना असर? - फोटो : AI

आंखों की सेहत बचाने के आसान तरीके



1. 20-20-20 नियम अपनाएं



हर 20 मिनट में करीब 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से नजर हटाकर लगभग 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखें। इससे आंखों को स्क्रीन से कुछ समय के लिए आराम देने में मदद मिल सकती है।



2. स्क्रीन से उचित दूरी रखें



मोबाइल को आंखों के बहुत पास रखकर देखने से बचें। लैपटॉप और कंप्यूटर की स्क्रीन को भी ऐसी दूरी पर रखें, जहां आपको पढ़ने के लिए आंखों पर ज्यादा जोर न डालना पड़े।



विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 मोबाइल और लैपटॉप के ज्यादा इस्तेमाल से आंखों पर कितना असर? - फोटो : AI



3. लगातार स्क्रीन न देखें



काम, पढ़ाई या मोबाइल इस्तेमाल करने के दौरान बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेते रहें। कुछ देर स्क्रीन से नजर हटाकर आंखों को आराम देना फायदेमंद हो सकता है।



4. स्क्रीन की रोशनी सही रखें



बहुत ज्यादा तेज या बहुत कम रोशनी वाली स्क्रीन आंखों के लिए असहज हो सकती है। कमरे की रोशनी के अनुसार स्क्रीन की चमक को समायोजित करें और ऐसी जगह बैठकर काम करें जहां स्क्रीन पर अनावश्यक चमक या प्रतिबिंब न पड़ रहा हो।





विज्ञापन

5 of 6 मोबाइल और लैपटॉप के ज्यादा इस्तेमाल से आंखों पर कितना असर? - फोटो : AI