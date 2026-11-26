1 of 5 क्या ज्यादा दूध पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है? - फोटो : AI







Link Copied



How Much Milk Should You Drink Every Day: हर घर में दूध को सेहत का अहम हिस्सा माना जाता है। बच्चों की ग्रोथ हो या बुजुर्गों की हड्डियों को मजबूत बनाए रखना, दूध को हमेशा सेहत के लिए फायदेमंद बताया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर उम्र के व्यक्ति को रोजाना कितनी मात्रा में दूध पीना चाहिए? क्या दिन में दो से तीन गिलास दूध पीना जरूरी है या एक गिलास भी शरीर की जरूरत पूरी कर सकता है?



आज 26 नवंबर को देशभर में नेशनल मिल्क डे (National Milk Day) मनाया जा रहा है। यह दिन भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस खास मौके पर आइए जानते हैं दूध में कौन-कौन से पोषक तत्व होते हैं, रोजाना दूध पीने के क्या फायदे हैं, किस उम्र में कितनी जरूरत होती है और ज्यादा दूध पीने से सेहत पर क्या असर पड़ सकता है।

हर घर में दूध को सेहत का अहम हिस्सा माना जाता है। बच्चों की ग्रोथ हो या बुजुर्गों की हड्डियों को मजबूत बनाए रखना, दूध को हमेशा सेहत के लिए फायदेमंद बताया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर उम्र के व्यक्ति को रोजाना कितनी मात्रा में दूध पीना चाहिए? क्या दिन में दो से तीन गिलास दूध पीना जरूरी है या एक गिलास भी शरीर की जरूरत पूरी कर सकता है?

Trending Videos

2 of 5 क्या ज्यादा दूध पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है? - फोटो : संवाद

दूध में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम : हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है।

: हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। प्रोटीन : मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में सहायक होता है।

: मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में सहायक होता है। विटामिन B12 : नर्वस सिस्टम और रेड ब्लड सेल्स के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है।

: नर्वस सिस्टम और रेड ब्लड सेल्स के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है। फॉस्फोरस : हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य में योगदान देता है।

: हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य में योगदान देता है। पोटैशियम: मांसपेशियों और ब्लड प्रेशर के सामान्य नियंत्रण में भूमिका निभाता है।

3 of 5 क्या ज्यादा दूध पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है? - फोटो : Adobe stock

रोजाना कितना दूध पीना चाहिए? जानें उम्र के हिसाब से जरूरत ICMR-NIN की 2024 गाइडलाइन के अनुसार रोजाना दूध और दही की सुझाई गई मात्रा

उम्र मात्रा 0-6 महीने केवल मां का दूध 6-12 महीने मां का दूध + पूरक आहार 1-3 साल 350 ml 4-6 साल 350 ml 7-9 साल 400 ml 10-12 साल 400 ml 13-18 साल 400 ml वयस्क 300 ml गर्भवती महिलाएं 400 ml स्तनपान कराने वाली महिलाएं 400 ml 60 साल से अधिक 400 ml









विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 क्या ज्यादा दूध पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है? - फोटो : freepic





रोजाना दूध पीने के बड़े फायदे



1. हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद



दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। यह हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। बच्चों और किशोरों के विकास के दौरान इसकी पर्याप्त मात्रा जरूरी होती है।



2. मांसपेशियों के विकास में सहायक



दूध में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाया जाता है। यह मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। एक्सरसाइज करने वाले लोगों के लिए भी दूध एक अच्छा विकल्प हो सकता है।



3. शरीर को विटामिन B12 देता है



दूध में विटामिन B12 पाया जाता है, जो नर्वस सिस्टम और रेड ब्लड सेल्स के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है।



4. बच्चों की ग्रोथ में मददगार



बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व जरूरी हैं। दूध इन पोषक तत्वों को डाइट में शामिल करने का एक आसान तरीका है।



5. दांतों को स्वस्थ रखने में मदद



दूध में मौजूद कैल्शियम और फॉस्फोरस दांतों की मजबूती बनाए रखने में योगदान देते हैं।



6. शरीर को ऊर्जा देता है



दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं। ये शरीर को ऊर्जा देने और पोषण संबंधी जरूरतें पूरी करने में मदद करते हैं।





विज्ञापन

5 of 5 क्या ज्यादा दूध पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है? - फोटो : Adobe stock