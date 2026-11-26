1 of 4 शादी में ज्यादा खा लिया तो अगले दिन क्या करें? - फोटो : AI







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How to Detox After Overeating at a Wedding: शादी-पार्टी का सीजन आते ही तरह-तरह के पकवान, मिठाइयां और स्वादिष्ट व्यंजन देखकर खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार स्वाद के चक्कर में हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। लेकिन असली परेशानी अगले दिन शुरू होती है, जब पेट भारी लगने लगता है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और अपच जैसी समस्याएं परेशान करने लगती हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग शरीर को साफ करने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक या कई तरह के घरेलू नुस्खे अपनाने लगते हैं। लेकिन क्या ज्यादा खाने के बाद शरीर को डिटॉक्स करने की वास्तव में जरूरत होती है?



दरअसल, हमारा लिवर और किडनी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को प्राकृतिक रूप से बाहर निकालते हैं। ऐसे में कुछ आसान आदतें अपनाकर पाचन को बेहतर बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं शादी में ज्यादा खाने के बाद अगले दिन क्या करें और पेट का भारीपन कम करने के 5 आसान तरीके।

शादी-पार्टी का सीजन आते ही तरह-तरह के पकवान, मिठाइयां और स्वादिष्ट व्यंजन देखकर खुद को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार स्वाद के चक्कर में हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। लेकिन असली परेशानी अगले दिन शुरू होती है, जब पेट भारी लगने लगता है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और अपच जैसी समस्याएं परेशान करने लगती हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग शरीर को साफ करने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक या कई तरह के घरेलू नुस्खे अपनाने लगते हैं। लेकिन क्या ज्यादा खाने के बाद शरीर को डिटॉक्स करने की वास्तव में जरूरत होती है?

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शादी में ज्यादा खाने के बाद अगले दिन क्या करें?



1. सुबह उठकर पर्याप्त पानी पिएं



ज्यादा खाने के बाद शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है। सुबह उठकर एक गिलास सामान्य या हल्का गुनगुना पानी पिएं। दिनभर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और पाचन क्रिया को सामान्य रखने में मदद मिलेगी।



2. हल्का और पौष्टिक नाश्ता करें



शादी में ज्यादा खाने के बाद अगले दिन नाश्ता छोड़ना सही नहीं है। इसकी जगह हल्का और पौष्टिक भोजन करें। आप दलिया, ओट्स, पोहा, फल या दही ले सकते हैं। इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और पेट पर ज्यादा दबाव भी नहीं पड़ेगा।



3. 20-30 मिनट वॉक करें



ज्यादा खाने के बाद अगले दिन शारीरिक गतिविधि कम न करें। सुबह या शाम 20-30 मिनट हल्की वॉक करें। इससे पाचन में मदद मिल सकती है और पेट का भारीपन कम महसूस हो सकता है। हालांकि, बहुत ज्यादा थकाने वाली एक्सरसाइज करने से बचें।



4. फाइबर से भरपूर खाना खाएं



अगले दिन अपनी डाइट में फल, हरी सब्जियां, दलिया और दाल शामिल करें। इनमें मौजूद फाइबर पाचन और मल त्याग को बेहतर बनाने में मदद करता है। हालांकि, अगर पेट में ज्यादा गैस या ब्लोटिंग है तो फाइबर अचानक बहुत ज्यादा न बढ़ाएं।





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ज्यादा खाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए? अगले दिन भूखे न रहें और खाना पूरी तरह बंद न करें।

तेजी से वजन घटाने के लिए क्रैश डाइट न अपनाएं।

जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज न करें।

बिना डॉक्टर की सलाह के डिटॉक्स सप्लीमेंट या लैक्सेटिव न लें।

पेट भरा होने के बावजूद बार-बार खाना न खाएं।

बहुत ज्यादा चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से बचें।

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