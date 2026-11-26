Health Precautions for Asthma Patients: दिसंबर का महीना शुरू होते ही उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड के साथ कोहरे का असर बढ़ने लगता है। सुबह और रात के समय घना कोहरा, ठंडी हवाएं और बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की सेहत पर असर डाल सकते हैं। खासतौर पर अस्थमा यानी दमा के मरीजों को इस मौसम में अधिक सावधान रहने की जरूरत होती है।





कई बार मौसम में बदलाव अस्थमा अटैक का खतरा भी बढ़ा सकता है। ऐसे में मरीजों के लिए अपनी दवाएं समय पर लेना और बचाव के उपाय अपनाना जरूरी है। आइए जानते हैं दिसंबर में बढ़ते कोहरे के दौरान अस्थमा मरीजों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

