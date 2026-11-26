Health Precautions for Asthma Patients: दिसंबर का महीना शुरू होते ही उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड के साथ कोहरे का असर बढ़ने लगता है। सुबह और रात के समय घना कोहरा, ठंडी हवाएं और बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की सेहत पर असर डाल सकते हैं। खासतौर पर अस्थमा यानी दमा के मरीजों को इस मौसम में अधिक सावधान रहने की जरूरत होती है।
कई बार मौसम में बदलाव अस्थमा अटैक का खतरा भी बढ़ा सकता है। ऐसे में मरीजों के लिए अपनी दवाएं समय पर लेना और बचाव के उपाय अपनाना जरूरी है। आइए जानते हैं दिसंबर में बढ़ते कोहरे के दौरान अस्थमा मरीजों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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अस्थमा मरीजों को कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?
- फोटो : Adobe Stock
दिसंबर में कोहरा अस्थमा मरीजों के लिए क्यों खतरनाक है?
सर्दियों में कोहरे के साथ हवा में मौजूद प्रदूषक कण और धूल सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ठंडी और शुष्क हवा भी कुछ लोगों की सांस की नलियों को प्रभावित कर सकती है।
अस्थमा के मरीजों की सांस की नलियां पहले से संवेदनशील होती हैं। ऐसे में मौसम में बदलाव और प्रदूषण के कारण निम्न समस्याएं हो सकती हैं:
- सांस लेने में परेशानी
- लगातार खांसी आना
- सीने में जकड़न महसूस होना
- सांस लेते समय घरघराहट होना
- रात में खांसी के कारण नींद टूटना
- सामान्य गतिविधियों के दौरान जल्दी सांस फूलना
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सर्दियों में अस्थमा के मरीजों को क्यों बढ़ जाती है परेशानी?
- ठंडी हवा का असर
- वायु प्रदूषण और स्मॉग
- सुबह और रात का कोहरा
- वायरल संक्रमण का खतरा
- घर के अंदर धूल और धुआं
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अस्थमा के मरीजों में कौन से लक्षण दिख सकते हैं?
- बार-बार सूखी खांसी आना
- सांस लेने में परेशानी होना
- सीने में भारीपन या जकड़न महसूस होना
- सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना
- रात में खांसी या सांस फूलने की समस्या बढ़ना
- थोड़ा चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलना
- सामान्य से ज्यादा थकान महसूस होना
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दिसंबर में अस्थमा मरीजों के लिए जरूरी सावधानियां
- कोहरे में सुबह जल्दी बाहर निकलने से बचें
- बाहर निकलते समय मास्क पहनें
- इनहेलर हमेशा अपने पास रखें
- ठंडी हवा से बचाव करें
- घर को धूल और धुएं से मुक्त रखें
- फ्लू और संक्रमण से बचाव करें
- पर्याप्त नींद और संतुलित खानपान लें
रोजाना पर्याप्त नींद लें और संतुलित आहार खाएं। फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त भोजन को डाइट में शामिल करें। शरीर को हाइड्रेट रखना भी जरूरी है।