हेल्थ अलर्ट: नवरात्रि के व्रत में कम पानी पीने से हो सकती हैं ये 5 बड़ी समस्याएं

1 of 5 नवरात्रि के व्रत में कम पानी पीने से हो सकती हैं ये 5 बड़ी समस्याएं - फोटो : AI







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Health Tip: नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में लोग नौ दिनों तक व्रत रखते हैं। व्रत के दौरान खान-पान में बदलाव के साथ-साथ कई लोग पानी का सेवन भी कम कर देते हैं। हालांकि, लंबे समय तक शरीर में पानी की कमी होना सेहत के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। खासकर गर्मी, ज्यादा शारीरिक मेहनत या लंबे समय तक बिना कुछ खाए रहने की स्थिति में डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है।



ऐसे में व्रत रखने वाले लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना जरूरी है। अगर आप भी नवरात्रि में व्रत रख रहे हैं, तो पानी पीने को नजरअंदाज न करें। आइए जानते हैं कि व्रत के दौरान कम पानी पीने से शरीर पर क्या असर पड़ सकता है और खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में लोग नौ दिनों तक व्रत रखते हैं। व्रत के दौरान खान-पान में बदलाव के साथ-साथ कई लोग पानी का सेवन भी कम कर देते हैं। हालांकि, लंबे समय तक शरीर में पानी की कमी होना सेहत के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। खासकर गर्मी, ज्यादा शारीरिक मेहनत या लंबे समय तक बिना कुछ खाए रहने की स्थिति में डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ सकता है।

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नवरात्रि में कम पानी पीने से क्या हो सकता है?



व्रत के दौरान शरीर को सामान्य दिनों की तुलना में अलग तरह का रूटीन मिलता है। अगर इस दौरान पानी और दूसरे तरल पदार्थों का सेवन पर्याप्त नहीं किया जाए तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है।



1. कमजोरी और थकान



पानी की कमी होने पर शरीर सुस्त और कमजोर महसूस कर सकता है। व्रत के दौरान पहले से कम कैलोरी लेने के कारण कुछ लोगों में थकान अधिक महसूस हो सकती है।



2. सिरदर्द और चक्कर



डिहाइड्रेशन की वजह से सिरदर्द, चक्कर या बेचैनी जैसी परेशानी हो सकती है। खासकर लंबे समय तक पानी न पीने पर यह समस्या बढ़ सकती है।



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3. कब्ज की समस्या



शरीर में पर्याप्त पानी न होने से पाचन प्रभावित हो सकता है और कुछ लोगों को कब्ज की शिकायत हो सकती है।



4. पेशाब कम आना



कम पानी पीने पर पेशाब की मात्रा कम हो सकती है और उसका रंग सामान्य से अधिक गहरा दिखाई दे सकता है। यह शरीर में पानी की कमी का संकेत हो सकता है।



5. मुंह और त्वचा का सूखना



डिहाइड्रेशन के दौरान मुंह सूखना, ज्यादा प्यास लगना और त्वचा का रूखा महसूस होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।





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व्रत में खुद को हाइड्रेटेड कैसे रखें? व्रत खोलने और दोबारा व्रत शुरू करने के बीच पर्याप्त पानी पिएं।

पानी के अलावा नारियल पानी, दूध या अन्य उपयुक्त तरल पदार्थ लिए जा सकते हैं।

खीरा, तरबूज और दूसरे पानी से भरपूर फल-सब्जियां डाइट में शामिल करें।

बहुत ज्यादा चाय-कॉफी लेने से बचें।

प्यास लगने का इंतजार करने के बजाय दिनभर नियमित अंतराल पर तरल पदार्थ लेते रहें।

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