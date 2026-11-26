1 of 7 क्या एल्यूमिनियम के बर्तनों से अल्जाइमर और कैंसर का खतरा होता है? - फोटो : AI







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Does Cooking in Aluminum Utensils Cause Cancer: भारतीय रसोई में एल्यूमिनियम यानी एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल काफी आम है। खाना बनाने से लेकर दूध गर्म करने और प्रेशर कुकर में दाल पकाने तक कई कामों में इन बर्तनों का उपयोग किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से एल्यूमिनियम के बर्तनों को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं।



सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है कि इन बर्तनों में खाना पकाने से एल्यूमिनियम भोजन में घुल जाता है, जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है और कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाना खतरनाक है? क्या इन्हें तुरंत इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए?



आइए जानते हैं कि इस दावे के पीछे कितनी सच्चाई है, खाना पकाते समय एल्यूमिनियम भोजन में कैसे पहुंचता है और सुरक्षित कुकिंग के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।



भारतीय रसोई में एल्यूमिनियम यानी एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल काफी आम है। खाना बनाने से लेकर दूध गर्म करने और प्रेशर कुकर में दाल पकाने तक कई कामों में इन बर्तनों का उपयोग किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से एल्यूमिनियम के बर्तनों को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं।

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क्या एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाने से कैंसर होता है?



सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सामान्य तरीके से एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने और कैंसर के बीच कोई स्पष्ट वैज्ञानिक संबंध साबित नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, सामान्य घरेलू इस्तेमाल में एल्यूमिनियम के बर्तनों से शरीर में पहुंचने वाली मात्रा आमतौर पर कम होती है। उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाण यह साबित नहीं करते कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाने से सीधे कैंसर होता है।





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खाना पकाते समय एल्यूमिनियम भोजन में कैसे पहुंचता है?



एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने या लंबे समय तक भोजन रखने पर धातु की थोड़ी मात्रा भोजन में मिल सकती है। इसे मेटल लीचिंग कहा जाता है।



इसकी मात्रा कई बातों पर निर्भर करती है: खाने में मौजूद एसिड की मात्रा।

भोजन में नमक कितना है।

खाना कितनी देर तक पकाया जा रहा है।

बर्तन की गुणवत्ता और उसकी सतह की स्थिति।

खाना पकाने का तापमान।

एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने या लंबे समय तक भोजन रखने पर धातु की थोड़ी मात्रा भोजन में मिल सकती है। इसे मेटल लीचिंग कहा जाता है।इसकी मात्रा कई बातों पर निर्भर करती है:

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किन खाद्य पदार्थों को एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं पकाना चाहिए? टमाटर की सब्जी : टमाटर में प्राकृतिक एसिड होता है, जो एल्यूमिनियम के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है।

: टमाटर में प्राकृतिक एसिड होता है, जो एल्यूमिनियम के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। नींबू वाली डिश : नींबू में मौजूद एसिड धातु के भोजन में मिलने की संभावना बढ़ा सकता है।

: नींबू में मौजूद एसिड धातु के भोजन में मिलने की संभावना बढ़ा सकता है। इमली वाला खाना : इमली की खटास के कारण एल्यूमिनियम का भोजन में घुलना बढ़ सकता है।

: इमली की खटास के कारण एल्यूमिनियम का भोजन में घुलना बढ़ सकता है। अचार: नमक और एसिड की अधिक मात्रा के कारण एल्यूमिनियम के बर्तन में अचार स्टोर नहीं करना चाहिए।

नमक और एसिड की अधिक मात्रा के कारण एल्यूमिनियम के बर्तन में अचार स्टोर नहीं करना चाहिए। सांभर और खट्टी दाल: इन खाद्य पदार्थों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में लंबे समय तक पकाने या रखने से बचें।



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