ब्रेन हेल्थ: नींद की कमी दिमागी सेहत पर कैसे डालती है असर? ये रिपोर्ट बगल देगी आपकी अब तक की सोच
नई रिसर्च बताती है कि स्वस्थ बुजुर्गों का दिमाग कम नींद के बाद भी कुछ मामलों में युवाओं से बेहतर तरीके से काम कर सकता है। उम्र के साथ दिमाग अपने नेटवर्क में बदलाव करता है। पर्याप्त नींद और नियमित एक्सरसाइज अल्जाइमर के खतरे को कम करने में मददगार हो सकते हैं।
विस्तार
आमतौर पर माना जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे दिमाग की ताकत कमजोर होने लगती है। समय के साथ याददाश्त घटने लगती है, हमारी सोचने-समझने की क्षमता कम हो जाती है, इसके साथ नींद पूरी न होने पर अगले दिन थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है।
लेकिन एक नई रिसर्च ने इस धारणा को थोड़ा बदल दिया है। इसमें सामने आया है कि नींद पूरी न होना बुजुर्गों के मुकाबले युवाओं के दिमाग पर कुछ ज्यादा असर डाल सकता है। इसके पीछे बुजुर्गों के दिमाग का खुद को बदलने और नए तरीके से काम करने के तरीके को जिम्मेदार पाया गया है।
वैज्ञानिकों ने 20-30 साल के युवाओं और 65-75 साल के बुजुर्गों के दिमाग का अध्ययन किया। दोनों को एक रात सिर्फ तीन घंटे सोने दिया गया। इसके बाद दिमाग के नेटवर्क में अलग-अलग बदलावों पर अध्ययन किया गया। आखिर उम्र बढ़ने पर दिमाग कम नींद के बावजूद खुद को कैसे संभालता है? क्या अच्छी नींद भविष्य में अल्जाइमर का खतरा भी घटा सकती है? इन सभी सवालों को लेकर विशेषज्ञों की टीम ने बड़ा खुलासा किया है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, हम लंबे समय से मानते आ रहे हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर और दिमाग कमजोर होने लगता है। उम्र के साथ दिमाग की काम करने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। लेकिन दिमाग के मामले में ये तस्वीर पूरी तरह ऐसी नहीं है।
नींद का ब्रेन पर क्या असर होता है?
उम्र बढ़ने के बावजूद हमारा दिमाग खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालने की अद्भुत क्षमता रखता है। हालिया रिसर्च में पता चला है कि नींद कम होने की स्थिति में भी स्वस्थ बुजुर्गों का दिमाग, युवाओं के मुकाबले बेहतर तरीके से काम कर सकता है।
इस रिसर्च में विशेषज्ञों ने ये समझने की कोशिश की कि जीवन के अलग-अलग पड़ावों में दिमाग का नेटवर्क किस तरह बदलता है और खुद को नई परिस्थितियों के मुताबिक ढालता है? दिमाग की इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं।
आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि हमारा दिमाग जरूरत के हिसाब से अपने तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संपर्क को बदल सकता है। वह पुराने कनेक्शन को मजबूत कर सकता है और नए कनेक्शन भी बना सकता है। इसी क्षमता की मदद से हम नई चीजें सीखते हैं, याददाश्त विकसित करते हैं और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते हैं।
बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था की शुरुआत में दिमाग में यह बदलाव सबसे तेजी से होते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उम्र बढ़ने के बाद दिमाग की यह क्षमता खत्म हो जाती है। स्वस्थ बुजुर्गों के दिमाग में भी समय-समय पर बड़े बदलाव होते रहते हैं।
उम्र बढ़ने के साथ दिमाग के लिए चुनौतियां
यह सच है कि उम्र बढ़ने के साथ दिमाग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
मसलन, कॉर्टिकल थिनिंग यानी दिमाग की बाहरी परत का पतला होना, ब्रेन एट्रोफी यानी दिमाग के कुछ हिस्सों का आकार कम होना और व्हाइट मैटर डिमायलिनेशन ( यानी नसों के आसपास मौजूद उस सुरक्षा परत का कमजोर होना, जो दिमाग में संदेशों को तेजी से पहुंचाने में मदद करती है। इसके अलावा याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है।
इसी वजह से ज्यादातर रिसर्च में उम्र बढ़ने के साथ दिमाग में होने वाले बदलावों को नुकसान के तौर पर देखा जाता है। लेकिन ये इससे अलग तस्वीर दिखाती है। इसमें पता चला कि दिमाग में होने वाले कुछ बदलाव उम्र से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए उसके अपने तरीके हो सकते हैं।
यानी हर बदलाव नुकसानदायक नहीं होता, कुछ बदलाव दिमाग को बेहतर तरीके से काम करने में मदद भी कर सकते हैं।
कम सोने के बाद भी बुजुर्गों का दिमाग कैसे करता है बेहतर काम?
पहले की कुछ रिसर्च में यह सामने आया है कि कम नींद लेने से युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की सोचने-समझने की क्षमता और मूड पर उतना बुरा असर नहीं पड़ता। यानी नींद पूरी न होने के बावजूद बुजुर्ग कुछ मामलों में युवाओं के मुकाबले बेहतर स्थिति में रह सकते हैं। इस नई रिसर्च में यह समझने की कोशिश की गई कि इसके पीछे दिमाग में क्या बदलाव होते हैं।
- इसके लिए दो आयु वर्ग के लोगों के दिमाग का अध्ययन किया। पहले समूह में 20 से 30 साल की उम्र के युवा थे, जबकि दूसरे समूह में 65 से 75 साल की उम्र के बुजुर्ग शामिल थे।
- दोनों समूहों के दिमाग का अध्ययन दो अलग-अलग परिस्थितियों में किया गया।
- पहली स्थिति में उन्होंने पूरी रात सामान्य नींद ली और दूसरी स्थिति में उन्हें सिर्फ तीन घंटे सोने का मौका मिला।
- रिसर्च में पाया गया कि कम नींद के बावजूद बुजुर्गों के दिमाग के कुछ हिस्सों के बीच संपर्क में ऐसा बदलाव हुआ, जो युवाओं में देखने को मिले बदलाव से बिल्कुल उलट था।
सिर्फ तीन घंटे सोने के बाद बुजुर्गों के दिमाग ने कुछ दूर-दूर स्थित हिस्सों के बीच संपर्क कम कर दिया। इससे दिमाग के अलग-अलग हिस्से छोटे-छोटे समूहों में ज्यादा व्यवस्थित तरीके से काम करने लगे। इसे ब्रेन मॉड्यूलैरिटी बढ़ना कहते हैं।
युवाओं के ब्रेन पर असर
दूसरी ओर, युवाओं के दिमाग में नींद कम होने के कारण मॉड्यूलैरिटी घटती हुई दिखाई दी।
मॉड्यूलैरिटी का मतलब है कि दिमाग के अलग-अलग हिस्से अपने नजदीकी और संबंधित हिस्सों के साथ मिलकर छोटे-छोटे नेटवर्क बनाते हैं। इन नेटवर्क के बीच कुछ सीमित संपर्क भी बने रहते हैं। इस तरह का व्यवस्थित नेटवर्क दिमाग को अधिक कुशलता से काम करने में मदद करता है और बेहतर सोचने-समझने की क्षमता से जुड़ा होता है।
रिसर्च के मुताबिक, बुजुर्गों का दिमाग कम नींद के बाद अपने नेटवर्क को इस तरह व्यवस्थित कर सकता है कि अगले दिन भी वह बेहतर तरीके से काम कर सके। यह उम्र से जुड़े बदलावों के बीच दिमाग की खुद को संभालने और काम करने की क्षमता बनाए रखने की एक अनुकूल प्रतिक्रिया हो सकती है।
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स्रोत:
The neuroplastic brain: current breakthroughs and emerging frontiers
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