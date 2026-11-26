1 of 3 इंसानों में बढ़ता बर्ड फ्लू का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI







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बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लूएंजा (एच5एन1) का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में पक्षियों में फैलने वाली बीमारी का ख्याल आता है। आमतौर पर ये मुर्गियों में फैलने वाला संक्रमण माना जाता रहा है। हालांकि बीते वर्षों में कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिससे पता चलता है कि चूहे और गायों के साथ इंसानों में भी इस संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि इंसानों में बर्ड फ्लू के मामले आमतौर पर दुर्लभ होते हैं, हालांकि जिस तरह से अब इंसानों में ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है इसने वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ा दी है।



संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने, उनके मल-लार के जरिए इंसानों तक संक्रमण पहुंच सकता है। इसके लक्षण सामान्य रूप से फ्लू जैसे हो सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह तेजी से गंभीर रूप ले सकता है और फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है।



हालिया रिपोर्ट्स में वाशिंगटन में एच5एन1 वायरस से तीन लोगों के संक्रमित होने की खबर सामने आई है, इसे लेकर लोगों को अलर्ट किया गया है। आइए जानते हैं कि बर्ड फ्लू को आखिर इतना चिंता बढ़ाने वाला संक्रमण क्यों माना जाता रहा है?

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2 of 3 गायों से बर्ड फ्लू का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI

तीन लोग संक्रमित, एक की मौत



विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अमेरिका के वाशिंगटन में एच5एन1 वायरस से इंसानों के संक्रमित होने की पुष्टि की है। इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि संगठन के मुताबिक आम जनता को इससे कोई खास खतरा नहीं है।

ये मामले 16 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच सामने आए। इनमें से एक मौत का मामला भी है, जो संक्रमित डेयरी पशुओं या उनसे दूषित वातावरण के संपर्क में आने के बाद हुई पहली दर्ज मौत है।

ये तीनों मामले वयस्कों के हैं, जो वाशिंगटन राज्य की याकिमा काउंटी में डेयरी पशु फार्मों पर काम करते थे।

इन फार्मों के डेयरी पशुओं में हाल ही में यह वायरस पाया गया था। वायरस के संपर्क में आए लोगों और उनके करीबी संपर्कों की जांच और निगरानी की जा रही है।

डब्ल्यूएचओ का कहना है कि बर्ड फ्लू वायरस मुख्य रूप से जानवरों में फैलते हैं और इंसानों को बहुत कम संक्रमित करते हैं। हालांकि, संक्रमित जानवरों या दूषित वातावरण के संपर्क में आने पर इंसानों में भी कभी-कभार संक्रमण हो सकता है।

3 of 3 बर्ड फ्लू के कारण होने वाला संक्रमण - फोटो : Adobe Stock