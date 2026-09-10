विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2026: चोट लगने पर क्या करें? जानें जलने, कटने और मोच आने पर सही प्राथमिक उपचार

1 of 6 फर्स्ट एड करते समय न करें ये गलतियां - फोटो : AI







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World First Aid Day 2026: रोजमर्रा की जिंदगी में चोट लगना, कट जाना, जल जाना या अचानक किसी की तबीयत बिगड़ जाना आम बात है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर या अस्पताल तक पहुंचने से पहले दी जाने वाली शुरुआती मदद को प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड कहा जाता है। सही तरीके से किया गया प्राथमिक उपचार कई बार स्थिति को गंभीर होने से रोकने में मदद कर सकता है।



हालांकि, जानकारी के अभाव में लोग चोट लगने के तुरंत बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के मौके पर आइए जानते हैं कि चोट लगने पर शुरुआती तौर पर क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना जरूरी है।



रोजमर्रा की जिंदगी में चोट लगना, कट जाना, जल जाना या अचानक किसी की तबीयत बिगड़ जाना आम बात है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर या अस्पताल तक पहुंचने से पहले दी जाने वाली शुरुआती मदद को प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड कहा जाता है। सही तरीके से किया गया प्राथमिक उपचार कई बार स्थिति को गंभीर होने से रोकने में मदद कर सकता है।

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चोट लगने पर प्राथमिक उपचार कैसे करें?



कट या घाव होने पर



सबसे पहले अपने हाथ साफ करें और घाव को साफ पानी से धीरे-धीरे साफ करें। अगर खून निकल रहा है तो साफ कपड़े या गॉज से हल्का दबाव दें। अगर खून लगातार बह रहा है या घाव गहरा है, तो तुरंत चिकित्सकीय मदद लें।



जलने पर



जले हुए हिस्से को ठंडे बहते पानी के नीचे करीब 20 मिनट तक रखें। जली हुई त्वचा पर सीधे बर्फ, टूथपेस्ट, तेल, घी या किसी घरेलू चीज का इस्तेमाल न करें।





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नाक से खून आने पर



व्यक्ति को बैठाएं और उसके सिर को थोड़ा आगे की ओर झुकाएं। नाक के मुलायम हिस्से को कुछ मिनट तक हल्के दबाव से पकड़ें। सिर पीछे की ओर करने से बचें।



मोच या सूजन होने पर



प्रभावित हिस्से को आराम दें। कपड़े में लपेटकर ठंडी सिकाई की जा सकती है। अगर दर्द बहुत ज्यादा है, अंग का आकार बदल गया है या चोट गंभीर लग रही है, तो डॉक्टर से संपर्क करें।





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चोट लगने के तुरंत बाद मालिश न करें



किसी चोट या सूजन पर तुरंत जोर से मालिश करने से स्थिति बिगड़ सकती है। खासकर गंभीर चोट में बिना चिकित्सकीय सलाह के मालिश करने से बचना चाहिए।



बेहोशी की स्थिति में सावधानी बरतें



बेहोश व्यक्ति को जबरदस्ती पानी, खाना या दवा न दें। अगर वह सांस नहीं ले रहा है या प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लें।





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