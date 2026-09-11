सेहत की बात: वजन बिल्कुल नॉर्मल है फिर भी हो सकती हैं ये क्रॉनिक बीमारियां, सिर्फ मोटापा ही नहीं है दुश्मन

1 of 4 वजन कंट्रोल में होने पर भी बीमारियों का खतरा - फोटो : Amarujala.com/AI







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हाई ब्लड प्रेशर हो या दिल की बीमारी, डायबिटीज हो या फिर कैंसर इन सभी समस्याओं में शरीर के बढ़े हुए वजन को प्रमुख कारण माना जाता रहा है। कम उम्र वालों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में अधिक वजन की समस्या देखी जा रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंता जताते रहे हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि अगर शरीर का वजन 5-10% भी कम कर लिया जाए तो कई तरह की क्रॉनिक बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि पेट के आसपास जमा अतिरिक्त चर्बी शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए खतरनाक हो सकती है।



ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या जो लोग फिट हैं और दुबले हैं उनमें बीमारियों का खतरा कम है?



इस बारे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, केवल शरीर का वजन कम होने को पूरी तरह स्वस्थ मान लेना सही नहीं है। कुछ लोगों में सामान्य वजन के बावजूद ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर या खून में फैट का स्तर असामान्य हो सकता है। आइए जान लेते हैं कि वजन कंट्रोल होने के बावजूद किन बीमारियों का जोखिम हो सकता है?

2 of 4 डायबिटीज का खतरा - फोटो : Freepik.com

नॉर्मल वजन के बावजूद डायबिटीज का खतरा



टाइप-2 डायबिटीज के लिए मोटापे को एक बड़ा कारण माना जाता रहा है। हालांकि कई और स्थितियां जैसे आपकी उम्र, डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री, शारीरिक निष्क्रियता, खानपान भी जोखिमों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सामान्य वजन देखकर यह मान लेना सही नहीं है कि आपको डायबिटीज नहीं हो सकता।

कुछ लोगों में पेट के आसपास ज्यादा चर्बी होती है, जबकि कुल वजन बहुत ज्यादा नही होता। ऐसे लोगों में भी शुगर लेवल हाई रहने का खतरा हो सकता है।

अगर वजन कंट्रोल रहने के बावजूद आपको बार-बार प्यास लगने, बार-बार पेशाब आने, थकान या धुंधला दिखाई देने जैसे लक्षण हों तो ब्लड शुगर की जांच जरूर करा लें।

3 of 4 ब्लड प्रेशर की समस्या - फोटो : Freepik.com

हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या



हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों में शुरुआत में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखता। सामान्य वजन होने के बावजूद कई बार आपमें हाई बीपी या हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है।

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन करते सभी लोगों को ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ की जांच कराते रहना चाहिए।

अगर परिवार में कम उम्र में हृदय रोग या हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रही है या फिर आप धूम्रपान करते हैं तो और ज्यादा सावधानी जरूरी है।

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4 of 4 लिवर की समस्याएं - फोटो : Amarujala.com/AI