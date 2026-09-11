कैंसर का भी हो सकता है खतरा



प्राइमरी केयर डर्मेटोलॉजी सोसाइटी के विशेषज्ञों के मुताबिक, एरिथेमा एब इग्ने की समस्या अगर हल्की है तो गर्मी का संपर्क कम या बंद करने के बाद त्वचा धीरे-धीरे सामान्य हो सकती है। लेकिन अगर त्वचा को ज्यादा नुकसान हो चुका हो तो बदलाव लंबे समय तक रह सकते हैं और कुछ मामलों में स्थायी भी हो सकते हैं।



विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि जिस त्वचा पर लंबे समय तक बार-बार गर्मी का असर पड़ता रहे, वहां भविष्य में त्वचा के कैंसर का जोखिम भी हो सकता है। हालांकि इसका खतरा बहुत कम होता ह।

ऐसे कुछ मामलों में स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की दिक्कत हो सकती है, जो त्वचा की बाहरी परत की कोशिकाओं से शुरू होने वाला एक प्रकार का कैंसर है।

इसके अलावा बहुत दुर्लभ मामलों में मर्केल सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है।



हालांकि डॉक्टरों ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसी गंभीर जटिलताएं तुरंत नहीं होतीं। कुछ मामलों में इनके सामने आने में कई दशक, यहां तक कि 30 साल या उससे ज्यादा समय भी लग सकता है।



लैपटॉप का सावधानी से करें इस्तेमाल



इस घटना के बाद डॉक्टरों ने सभी लोगों को सलाह दी है कि लैपटॉप को सीधे शरीर पर रखकर इस्तेमाल न करें। अगर आपके शरीर के किसी हिस्से पर निशान बन रहे हैं तो उसे अतिरिक्त गर्मी के संपर्क में आने से बचाना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि अगर समस्या की शुरुआत में ही पहचान हो जाए तो खतरे को कम किया जा सकता है।



पिछले साल जापान के डॉक्टरों ने भी चेतावनी दी थी कि लंबे समय तक स्मार्टफोन पर गेम खेलने से एक गंभीर स्थिति का खतरा हो सकता है, जिसे ‘ड्रॉप्ड हेड सिंड्रोम’ कहा जाता है। इसमें व्यक्ति का सिर आगे की ओर झुक जाता है और उसे सीधा रखने में परेशानी हो सकती है।









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स्रोत:

Resting electronic device on bare skin risks disfiguration due to heat, doctors warn



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