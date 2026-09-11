सेहत की बात: पढ़ाई की उम्र में बीमारियों की मार झेल रहे हैं किशोर, सभी माता-पिता दें ध्यान

1 of 5 बच्चों की बीमारियां - फोटो : Amarujala.com/AI







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15 से 20 साल की उम्र को आमतौर पर ऐसी उम्र माना जाता है, जब शरीर मजबूत होता है और बीमारियां दूर रहती हैं। लेकिन इस दौरान माता-पिता को बच्चों-किशोरों की सेहत को लेकर सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की भी जरूरत होती है। किशोरावस्था में शरीर में तेजी से बदलाव आ रहा होता है। इसी दौरान कई ऐसी बीमारियां सामने आ सकती हैं, जिन्हें अक्सर लोग पढ़ाई का तनाव, कमजोरी या मौसम बदलने की वजह मानकर टाल देते हैं।



विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक किशोरों में खून की कमी, अस्थमा, डायबिटीज, मोटापा और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी देखी जाती हैं। कुछ बीमारियों के जोखिम की शुरुआत भी इसी उम्र में हो सकती है। इसलिए अगर बच्चे में कुछ समय से दिक्कतें बनी हुई हैं तो उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए।



इस उम्र के बच्चों में बार-बार थकना, सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलने, बहुत ज्यादा प्यास लगने, वजन में अचानक बदलाव जैसी शिकायतों पर माता-पिता को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत होती है।



आइए जानते हैं कि किशोरों में कौन-कौन सी बीमारियों का जोखिम ज्यादा देखा जाता रहा है?

2 of 5 खून की कमी-एनीमिया का खतरा - फोटो : Freepik.com

किशोरों की स्वास्थ्य समस्याएं



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, 15 से 20 साल की उम्र में शरीर सबसे तेजी से बदलावों का सामना कर रहा होता है, इसलिए हर लक्षण को बीमारी मानना सही नहीं है। लेकिन बार-बार होने वाले या बढ़ते लक्षणों को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए है। समय पर जांच से कई बीमारियों की पहचान शुरुआती स्तर पर हो सकती है और किसी बड़े खतरे से बचा जा सकता है।



किशोरों में एनीमिया यानी खून में हीमोग्लोबिन की कमी एक महत्वपूर्ण समस्या है।

खासकर लड़कियों में मासिक धर्म के दौरान ज्यादा रक्तस्राव और आयरन की कमी इसका कारण बन सकती है।

लगातार थकान, कमजोरी, चक्कर आने और हाथ-पैर ठंडे रहने जैसी दिक्कतें बनी रहती हैं तो डॉक्टर की सलाह से हीमोग्लोबिन और जरूरत के अनुसार आयरन की जांच करानी चाहिए।

3 of 5 अस्थमा की समस्या - फोटो : Freepik

अस्थमा और सांस से जुड़ी समस्याएं



किशोरावस्था में अस्थमा का खतरा भी देखा जाता रहा है। सांस की नलियों में सूजन और संवेदनशीलता के कारण ये दिक्कत होती है।

अस्थमा के शिकार बच्चों-किशोरों में बार-बार सांस फूलने, सीने में जकड़न, खांसी या सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आ सकती है।

व्यायाम, धूल, धुआं, परागकण या कुछ एलर्जी इसे बढ़ा सकती हैं।

अगर बच्चे को दौड़ने या खेलते समय बार-बार सांस फूलती है, रात में खांसी आती है या मौसम बदलने पर सांस की परेशानी बढ़ती है, तो समय रहते डॉक्टर से मिलकर इसके कारणों का पता जरूर लगाएं।

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4 of 5 बच्चों में डायबिटीज के मामले - फोटो : Adobe Stock

किशोरों में टाइप-1 के मामले



डायबिटीज सिर्फ बढ़ती उम्र की बीमारी नहीं है। किशोरों में टाइप-1 डायबिटीज के मामले सबसे ज्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं।

वहीं मोटापा और अस्वस्थ जीवनशैली कुछ बच्चों में टाइप-2 डायबिटीज का जोखिम भी बढ़ा देती है।

अगर बच्चे को बार-बार पेशाब आने, बहुत ज्यादा प्यास लगने, बिना वजह वजन कम होना, कमजोरी और धुंधला दिखाई देने जैसी दिक्कतें हैं तो शुगर की जांच जरूर करा लें।

माता-पिता में किसी को डायबिटीज है तो ये खतरा और भी बढ़ जाता है।

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5 of 5 बच्चों में ब्लड प्रेशर की समस्या - फोटो : Adobe stock photos