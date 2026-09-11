आईसीएमआर ने बताया: एच1एन1 और फ्लू वायरस से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन लें? किन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत

1 of 3 स्वाइन फ्लू की वैक्सीन - फोटो : Amarujala.com/AI







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राजधानी दिल्ली-एनसीआर में बीते दिनों एच1एन1 यानी स्वाइन फ्लू का गंभीर असर देखा गया। सिर्फ दिल्ली ही नहीं दूसरे प्रदेशों जैसे मध्य-प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, राजस्थान में भी इसके मरीजों के बढ़ने की खबरे सुर्खियों में थीं। कई स्थानों से संक्रमितों के मौत की खबरें भी सामने आईं, हालांकि अब संक्रमण का ग्राफ थोड़ा नीचे गिरता दिख रहा है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, एच1एन1 भी इंफ्लूएंजा-ए वायरस का ही एक प्रकार है, जो समय-समय पर फैलता रहता है। वायरस अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए म्यूटेट भी होते रहते हैं, जिससे सामने आने वाले नए स्ट्रेन कुछ लोगों में संक्रमण की गंभीरता को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण से बचाव के लिए सलाना दी जाने वाली इंफ्लूएंजा वैक्सीन वायरस के खतरे को कम करने में मददगार हो सकती है। स्वाइन फ्लू के खतरे को कम करने के लिए भी फ्लू की वैक्सीन को असरदार पाया गया है।



मौसम बदलने के साथ फ्लू संक्रमण का खतरा बढ़ने लग जाता है, ऐसे में लोगों के बीच एक सवाल बहुत कॉमन रहता है कि क्या इससे बचने के लिए हर साल टीके लगवाने चाहिए और अगर लगवाना है तो कौन-सा टीका सही रहेगा? आइए इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

2 of 3 फ्लू के संक्रमण को कैसे कम करें? - फोटो : Freepik.com

फ्लू के वैक्सीन उपलब्ध



भारत में स्वाइन फ्लू के जारी जोखिमों के बीच सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा सामने आया कि भारत में फ्लू के टीके ही उपलब्ध नहीं हैं। इससे लोगों के बीच भ्रम और बीमारी को लेकर चिंता बढ़ने लगी। लेकिन अब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने इस पूरे मामले पर स्थिति साफ कर दी है। आईसीएमआर ने स्पष्ट किया है कि भारत में मौसमी फ्लू की वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वैसे तो इसके लिए नॉर्दर्न हेमिस्फियर वैक्सीन को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अगर ये उपलब्ध न हो तो सदर्न हेमिस्फियर वैक्सीन भी ली जा सकती है।



बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, अन्य बीमारियों वाले और कमजोर इम्युनिटी वालों को डॉक्टर की सलाह पर ये वैक्सीन लेना चाहिए ताकि फ्लू के किसी भी स्ट्रेन से होने वाली जटिलताओं को कम किया जा सके।



गुरुवार (10 सितंबर) को आईसीएमआर ने बताया है कि भारत में मौसमी फ्लू से बचाव के लिए जरूरी वैक्सीन उपलब्ध हैं और इन्हें प्रमुख फार्मेसी के जरिए लिया जा सकता है।

3 of 3 फ्लू का टीकाकरण - फोटो : Freepik.com