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हार्ट पेशेंट डाइट चार्ट: दिल के रोगियों को क्या खाना चाहिए और किन चीजों से करना चाहिए परहेज?

Thu, 10 Sep 2026 10:28 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Thu, 10 Sep 2026 10:28 AM IST
सार

Heart Patient Diet Chart: अगर आपके घर में भी कोई दिल का रोगी है, तो उसके खाने-पीने का खास ध्यान रखें। यहां हम आपको बताएंगे कि दिल के रोगियों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। 

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दिल के रोगियों को क्या खाना चाहिए और किन चीजों से करना चाहिए परहेज - फोटो : AI
 

Heart Patient Diet Chart: दिल हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है और इसे स्वस्थ रखने में खान-पान की अहम भूमिका होती है। खासतौर पर जिन लोगों को हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या हृदय से जुड़ी अन्य समस्या है, उन्हें अपनी डाइट को लेकर ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। 

हालांकि, हर हार्ट पेशेंट की बीमारी, दवाइयों और स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है, इसलिए डाइट में बड़े बदलाव करने से पहले डॉक्टर या डाइटीशियन की सलाह लेना जरूरी है। आइए जानते हैं कि दिल के मरीजों को अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल करना चाहिए और किन खाद्य पदार्थों से दूरी बनाना बेहतर है।
 
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दिल के रोगियों को क्या खाना चाहिए और किन चीजों से करना चाहिए परहेज - फोटो : AI
दिल के मरीजों को क्या खाना चाहिए?
 
  • फल और सब्जियां: मौसमी फल और हरी सब्जियां डाइट का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती हैं। इनमें फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं।
  • साबुत अनाज: ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस और साबुत गेहूं जैसे विकल्प रिफाइंड अनाज की तुलना में बेहतर हो सकते हैं।
  • दाल और बीन्स: दाल, चना, राजमा और अन्य फलियां प्रोटीन और फाइबर के अच्छे स्रोत हैं।
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दिल के रोगियों को क्या खाना चाहिए और किन चीजों से करना चाहिए परहेज - फोटो : AI
  • नट्स और बीज: बादाम, अखरोट, अलसी और चिया सीड्स को सीमित मात्रा में डाइट में शामिल किया जा सकता है।
  •  हेल्दी फैट: खाना पकाने के लिए तेल का सीमित इस्तेमाल करें और बार-बार गर्म किए गए तेल से बचें।
  • कम वसा वाले डेयरी विकल्प: जरूरत के अनुसार लो-फैट दूध या दही लिया जा सकता है।
  •  पर्याप्त पानी: सामान्य तौर पर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है, लेकिन जिन मरीजों को डॉक्टर ने तरल पदार्थ सीमित करने की सलाह दी है, उन्हें डॉक्टर की बताई मात्रा का पालन करना चाहिए।

 
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दिल के रोगियों को क्या खाना चाहिए और किन चीजों से करना चाहिए परहेज - फोटो : AI
किन चीजों से करना चाहिए परहेज?
  • ज्यादा नमक: अधिक नमक ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। पैकेज्ड फूड, अचार, पापड़ और नमकीन का सेवन सीमित करें।
  • तला-भुना खाना: समोसा, पकौड़े, पूरी और ज्यादा तेल में बनी चीजों का सेवन कम करना बेहतर है।
  • ट्रांस फैट और ज्यादा सैचुरेटेड फैट: बेकरी प्रोडक्ट्स, कुछ पैकेज्ड स्नैक्स और ज्यादा फैट वाले खाद्य पदार्थों से सावधानी बरतें।
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दिल के रोगियों को क्या खाना चाहिए और किन चीजों से करना चाहिए परहेज - फोटो : AI
  • प्रोसेस्ड मीट: सॉसेज, सलामी और अन्य प्रोसेस्ड मीट का सेवन सीमित करना चाहिए।
  •  ज्यादा चीनी: मिठाई, मीठे पेय और ज्यादा चीनी वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों से बचें।
  •  फास्ट फूड: बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज और अन्य हाई-सोडियम या हाई-फैट फूड को नियमित डाइट का हिस्सा न बनाएं।
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