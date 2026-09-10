हार्ट पेशेंट डाइट चार्ट: दिल के रोगियों को क्या खाना चाहिए और किन चीजों से करना चाहिए परहेज?



Heart Patient Diet Chart: दिल हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है और इसे स्वस्थ रखने में खान-पान की अहम भूमिका होती है। खासतौर पर जिन लोगों को हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या हृदय से जुड़ी अन्य समस्या है, उन्हें अपनी डाइट को लेकर ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए।



हालांकि, हर हार्ट पेशेंट की बीमारी, दवाइयों और स्वास्थ्य स्थिति अलग होती है, इसलिए डाइट में बड़े बदलाव करने से पहले डॉक्टर या डाइटीशियन की सलाह लेना जरूरी है। आइए जानते हैं कि दिल के मरीजों को अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल करना चाहिए और किन खाद्य पदार्थों से दूरी बनाना बेहतर है।

