विश्व मधुमेह दिवस: सुबह खाली पेट कितनी होनी चाहिए ब्लड शुगर? 70, 100 और 126 की रेंज से समझें डायबिटीज का खतरा

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What Should Your Fasting Blood Sugar Level Be by Age: डायबिटीज यानी मधुमेह आज के समय में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका ब्लड शुगर लेवल सामान्य से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में सुबह खाली पेट ब्लड शुगर की जांच करना डायबिटीज के जोखिम को समझने का एक अहम तरीका हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाली पेट शुगर लेवल कितना होना चाहिए?



क्या बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए ब्लड शुगर की सामान्य रेंज अलग-अलग होती है? विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर इस लेख में जानेंगे सुबह खाली पेट ब्लड शुगर का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए, उम्र के अनुसार शुगर लेवल की जानकारी, प्री-डायबिटीज और डायबिटीज की पहचान कैसे होती है और बढ़ते ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने के लिए खानपान और लाइफस्टाइल में क्या बदलाव जरूरी हैं।



डायबिटीज यानी मधुमेह आज के समय में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका ब्लड शुगर लेवल सामान्य से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में सुबह खाली पेट ब्लड शुगर की जांच करना डायबिटीज के जोखिम को समझने का एक अहम तरीका हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाली पेट शुगर लेवल कितना होना चाहिए?

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सुबह खाली पेट ब्लड शुगर कितना होना चाहिए?



सुबह खाली पेट ब्लड शुगर की जांच को फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट के लिए कम से कम 8 घंटे तक कुछ खाना-पीना नहीं होता। आमतौर पर इस दौरान सादा पानी पी सकते हैं।

वयस्कों में फास्टिंग ब्लड शुगर की सामान्य रेंज

ब्लड शुगर लेवल शुगर की स्थिति 70-99 mg/dL सामान्य 100-125 mg/dL प्री-डायबिटीज 126 mg/dL या अधिक डायबिटीज की संभावित रेंज

ध्यान दें: फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट के लिए कम से कम 8 घंटे खाली पेट रहना जरूरी है। डायबिटीज की पुष्टि के लिए आमतौर पर दोबारा जांच की जाती है।



सुबह खाली पेट ब्लड शुगर की जांच को फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट के लिए कम से कम 8 घंटे तक कुछ खाना-पीना नहीं होता। आमतौर पर इस दौरान सादा पानी पी सकते हैं।

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उम्र के हिसाब से ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए?



यह समझना जरूरी है कि स्वस्थ लोगों में सामान्य फास्टिंग ब्लड शुगर की डायग्नोस्टिक रेंज केवल उम्र के आधार पर नहीं बदलती। हालांकि, डायबिटीज के मरीजों के लिए उम्र, स्वास्थ्य और दूसरी बीमारियों के आधार पर डॉक्टर अलग-अलग टारगेट तय कर सकते हैं।



1. बच्चों में ब्लड शुगर



बच्चों में भी सामान्य फास्टिंग ब्लड शुगर की रेंज आमतौर पर 70-99 mg/dL मानी जाती है। बच्चों में डायबिटीज के लक्षण जैसे बार-बार पेशाब आना, बहुत प्यास लगना और अचानक वजन कम होना दिखाई दें तो जांच करवानी चाहिए।



2. 18 से 40 साल की उम्र



इस उम्र में भी सामान्य फास्टिंग ब्लड शुगर 70-99 mg/dL होता है। अगर लेवल 100-125 mg/dL के बीच है तो यह प्री-डायबिटीज का संकेत हो सकता है।



3. 40 से 60 साल की उम्र



इस उम्र में डायबिटीज का जोखिम बढ़ सकता है, खासकर अगर परिवार में पहले से किसी को मधुमेह है या व्यक्ति मोटापे और शारीरिक निष्क्रियता से परेशान है। नियमित ब्लड शुगर जांच जरूरी है।



4. 60 साल से अधिक उम्र



बुजुर्गों में ब्लड शुगर कंट्रोल करने का लक्ष्य उनकी सेहत, दवाओं और अन्य बीमारियों के अनुसार तय किया जाता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना शुगर की दवाओं में बदलाव नहीं करना चाहिए।





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खाली पेट ब्लड शुगर बढ़ने के क्या लक्षण हैं?



ब्लड शुगर बढ़ने पर शरीर में कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं: बार-बार प्यास लगना

बार-बार पेशाब आना

ज्यादा भूख लगना

बिना वजह वजन कम होना

थकान और कमजोरी महसूस होना

आंखों से धुंधला दिखाई देना

घाव भरने में ज्यादा समय लगना

कई लोगों में शुरुआती डायबिटीज के कोई स्पष्ट लक्षण भी नहीं दिखाई देते

ब्लड शुगर बढ़ने पर शरीर में कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं:

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