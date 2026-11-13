हार्ट हेल्थ: कैसे बढ़ाएं अपने दिल की उम्र और कैसे रखें धमनियों को स्वस्थ? डॉक्टर ने बताया तरीका

1 of 4 दिल की सेहत का कैसे रखें ख्याल - फोटो : Amarujala.com/AI







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दिल की बीमारियां वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा रही हैं, कम उम्र के लोग यहां तक कि बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। कम उम्र के लोग भी हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हृदय संबंधी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि खानपान में गड़बड़ी के अलावा तनाव, व्यायाम न करने और जीवनशैली की गड़बड़ी की वजह से इसका खतरा काफी बढ़ गया है।



हृदय रोग विशेषज्ञ बताते हैं, दिल को स्वस्थ रखने के लिए दवाओं और एक्सरसाइज के साथ रोजाना की डाइट पर ध्यान देना भी जरूरी है। ज्यादा तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड ब्लड प्रेशर व कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं अध्ययनों से पता चलता है कि शाकाहारी खाद्य पदार्थों में मौजूद फाइबर, हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं।



आइए जानते हैं दिल को लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बनाए रखने के लिए खानपान में किन चीजों को शामिल करना जरूरी है?

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2 of 4 ड्राई फ्रूट्स खाने से क्या होता है - फोटो : Freepik.com

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ रवि प्रकाश अवस्थी बताते हैं, दिल को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में सुधार करना बहुत जरूरी है। प्लांट बेस्ड कुछ चीजें हार्ट हेल्थ और धमनियों को स्वस्थ रखने में मददगार हो सकती हैं। सभी लोगों को अपनी डाइट में इन चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए।



नट्स और सीड्स बहुत जरूरी



बादाम-अखरोट जैसे नट्स और अलसी-चिया सीड्स पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। इनमें हेल्दी फैट, फाइबर और ओमेगा-3 फैटी एसिड पाए जाते हैं।

ये पोषक तत्व बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बेहतर बनाए रखने और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं।

अखरोट में मौजूद पॉलीअनसैचुरेटेड फैट और ओमेगा-3 फैटी एसिड दिल के लिए फायदेमंद माने जाते हैं।

इनका सीमित मात्रा में नियमित सेवन ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है।

3 of 4 ग्रीन टी क्यों जरूरी है? - फोटो : Freepik

ग्रीन टी भी हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद



ग्रीन टी में कैटेचिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं। कुछ अध्ययनों में इसके नियमित सेवन से बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आ सकती है। इसके अलावा, ग्रीन टी ब्लड प्रेशर और हृदय स्वास्थ्य से जुड़े जोखिमों को कम करने में भी सहायक हो सकती है।

रोजाना दो से तीन कप ग्रीन टी पीना दिल की सेहत को ठीक रखने में मददगार हो सकता है।

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4 of 4 हेल्दी डाइट बहुत जरूरी - फोटो : Freepik.com