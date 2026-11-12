जरूरी जानकारी: पेशाब में दिखने वाले ये बदलाव हो सकते हैं किडनी खराब होने के संकेत, न करें नजरअंदाज

1 of 4 किडनी की बीमारी होने के प्रमुख कारण - फोटो : AI







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Early Signs of Kidney Disease: किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो खून को फिल्टर करके शरीर से विषैले पदार्थों और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन जब किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित होने लगती है, तो शरीर में कई तरह के बदलाव दिखाई देने लगते हैं।



खास बात यह है कि किडनी की बीमारी के शुरुआती संकेत कई बार पेशाब में नजर आ सकते हैं। हालांकि, हर बदलाव किडनी की बीमारी का संकेत नहीं होता, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं पेशाब में दिखने वाले ऐसे कौन से बदलाव हैं, जो किडनी की बीमारी, किडनी डैमेज और किडनी फेलियर के शुरुआती संकेत हो सकते हैं।



किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो खून को फिल्टर करके शरीर से विषैले पदार्थों और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन जब किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित होने लगती है, तो शरीर में कई तरह के बदलाव दिखाई देने लगते हैं।

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पेशाब में दिखने वाले किडनी की बीमारी के 7 शुरुआती संकेत



किडनी की समस्या होने पर पेशाब के रंग, मात्रा और उसकी प्रकृति में बदलाव आ सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।



1. पेशाब में ज्यादा झाग आना



अगर पेशाब करते समय बार-बार ज्यादा झाग दिखाई देता है और यह झाग जल्दी खत्म नहीं होता, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह पेशाब में प्रोटीन आने यानी प्रोटीन्यूरिया का संकेत हो सकता है। स्वस्थ किडनी खून से अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करती है और जरूरी प्रोटीन को शरीर में बनाए रखती है। लेकिन किडनी के फिल्टर खराब होने पर प्रोटीन पेशाब के जरिए बाहर निकलने लगता है।



2. पेशाब में खून आना



पेशाब का रंग गुलाबी, लाल या भूरा दिखाई देना भी चिंता का विषय हो सकता है। इसे मेडिकल भाषा में हेमाट्यूरिया कहते हैं। इसके पीछे किडनी में संक्रमण, पथरी, सूजन या अन्य यूरिनरी समस्याएं हो सकती हैं। पेशाब में खून दिखाई देने पर डॉक्टर से जांच जरूर करानी चाहिए, भले ही दर्द न हो।



3. पेशाब का रंग बदलना



सामान्य तौर पर पेशाब का रंग हल्का पीला होता है। लेकिन अगर पेशाब लगातार गहरे पीले, भूरे या चाय जैसे रंग का दिखाई दे रहा है, तो इसके कारणों की जांच जरूरी है। पानी की कमी, कुछ दवाएं, संक्रमण और किडनी या लिवर से जुड़ी समस्याएं पेशाब का रंग बदल सकती हैं।



4. बार-बार पेशाब आना



अगर आपको सामान्य से ज्यादा बार पेशाब जाना पड़ रहा है, खासकर रात के समय, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित होने पर पेशाब को गाढ़ा करने की क्षमता कम हो सकती है। इसके अलावा डायबिटीज, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन और प्रोस्टेट की समस्या भी बार-बार पेशाब आने का कारण हो सकती है।



5. पेशाब की मात्रा कम होना



अगर अचानक पेशाब की मात्रा कम हो गई है, तो यह किडनी की कार्यक्षमता में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। किडनी में गंभीर समस्या, शरीर में पानी की कमी या यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट के कारण पेशाब कम हो सकता है। अचानक पेशाब बहुत कम या बंद होने पर तुरंत मेडिकल सहायता लें।



6. रात में बार-बार पेशाब आना



अगर आपको रात में कई बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, तो इसे नजरअंदाज न करें। किडनी की बीमारी में पेशाब को केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे रात में पेशाब ज्यादा आ सकता है। हालांकि, उम्र, डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी इसका कारण हो सकती हैं।



7. पेशाब में असामान्य गंध आना



अगर पेशाब से लगातार तेज या असामान्य गंध आ रही है, तो इसके पीछे यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, डिहाइड्रेशन या खानपान से जुड़े कारण हो सकते हैं। अगर गंध के साथ जलन, बुखार, पेशाब में खून या कमर के निचले हिस्से में दर्द भी हो, तो डॉक्टर से संपर्क करें।





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किडनी खराब होने के अन्य शुरुआती लक्षण



पेशाब में बदलाव के अलावा किडनी की बीमारी होने पर शरीर में कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं चेहरे और पैरों में सूजन : किडनी शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक बाहर निकालने में सक्षम नहीं रहती, जिससे सूजन हो सकती है।

: किडनी शरीर से अतिरिक्त पानी और नमक बाहर निकालने में सक्षम नहीं रहती, जिससे सूजन हो सकती है। लगातार थकान : किडनी की बीमारी में एनीमिया और अन्य बदलावों के कारण कमजोरी महसूस हो सकती है।

: किडनी की बीमारी में एनीमिया और अन्य बदलावों के कारण कमजोरी महसूस हो सकती है। भूख कम लगना : शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा होने से भूख प्रभावित हो सकती है।

: शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा होने से भूख प्रभावित हो सकती है। जी मिचलाना : किडनी की कार्यक्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होने पर मतली और उल्टी की समस्या हो सकती है।

: किडनी की कार्यक्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होने पर मतली और उल्टी की समस्या हो सकती है। त्वचा में खुजली : शरीर में अपशिष्ट पदार्थों और मिनरल्स का असंतुलन होने से खुजली हो सकती है।

: शरीर में अपशिष्ट पदार्थों और मिनरल्स का असंतुलन होने से खुजली हो सकती है। मांसपेशियों में ऐंठन: किडनी की समस्या में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के कारण मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है।

ध्यान रखें कि शुरुआती किडनी डिजीज में कई बार कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते।

पेशाब में बदलाव के अलावा किडनी की बीमारी होने पर शरीर में कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैंध्यान रखें कि शुरुआती किडनी डिजीज में कई बार कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते।

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