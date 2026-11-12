सेहत का रखें ध्यान: मौसम बदलते ही क्यों पड़ने लगते हैं बीमार? शरीर में होने वाले इन बदलावों को समझें

1 of 5 बदलते मौसम में बीमारियों से कैसे बचें? - फोटो : AI







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Why Do I Get Sick Frequently: बदलते मौसम के साथ अगर आपको भी बार-बार सर्दी, खांसी, बुखार और गले में खराश की समस्या हो रही है, तो इसे सामान्य मौसमी परेशानी समझकर नजरअंदाज न करें। मौसम में उतार-चढ़ाव का असर हमारी सेहत और इम्यूनिटी पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि कई लोगों को मौसम बदलते ही वायरल इंफेक्शन, एलर्जी और सांस से जुड़ी समस्याएं परेशान करने लगती हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इस दौरान ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है।



लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम बदलते ही शरीर जल्दी बीमार क्यों पड़ने लगता है? क्या इसके पीछे कमजोर इम्यूनिटी, तापमान में बदलाव या वायरस जिम्मेदार हैं? इस लेख में जानें बदलते मौसम में बार-बार बीमार पड़ने के कारण, इसके आम लक्षण, किन लोगों को ज्यादा खतरा रहता है और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए।

बदलते मौसम के साथ अगर आपको भी बार-बार सर्दी, खांसी, बुखार और गले में खराश की समस्या हो रही है, तो इसे सामान्य मौसमी परेशानी समझकर नजरअंदाज न करें। मौसम में उतार-चढ़ाव का असर हमारी सेहत और इम्यूनिटी पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि कई लोगों को मौसम बदलते ही वायरल इंफेक्शन, एलर्जी और सांस से जुड़ी समस्याएं परेशान करने लगती हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इस दौरान ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है।

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बदलते मौसम में बार-बार बीमार पड़ने की वजहें



1. तापमान में अचानक बदलाव



मौसम में अचानक गर्मी से ठंड या ठंड से गर्मी होने पर शरीर को वातावरण के अनुसार ढलने में समय लग सकता है। इस दौरान कुछ लोगों को सर्दी, खांसी और गले में खराश जैसी समस्याएं हो सकती हैं।



2. वायरल इंफेक्शन का बढ़ना



बदलते मौसम में कई तरह के वायरस फैल सकते हैं। इन्फ्लुएंजा और अन्य श्वसन संक्रमण के कारण बुखार, खांसी, नाक बहना और शरीर में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं।



3. कमजोर इम्यूनिटी



जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उन्हें संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए।



4. एलर्जी और प्रदूषण



मौसम बदलने के दौरान धूल, परागकण और वायु प्रदूषण कुछ लोगों में एलर्जी बढ़ा सकते हैं। इससे छींक, नाक बहना, आंखों में खुजली और सांस लेने में परेशानी हो सकती है।



5. खानपान और नींद में लापरवाही



पोषक तत्वों की कमी, पर्याप्त नींद न लेना और शारीरिक गतिविधि कम होना शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा क्षमता को प्रभावित कर सकता है।





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बदलते मौसम में दिखने वाले आम लक्षण बार-बार छींक आना और नाक बहना।

गले में खराश और दर्द।

सूखी या बलगम वाली खांसी।

हल्का या तेज बुखार।

सिरदर्द और शरीर में दर्द।

थकान और कमजोरी।

एलर्जी के कारण आंखों में खुजली।



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किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? छोटे बच्चे और बुजुर्ग

कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग

अस्थमा और सांस की बीमारी से पीड़ित लोग

डायबिटीज के मरीज

पहले से किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे लोग



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