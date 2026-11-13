टीबी के खिलाफ भारत की बड़ी जीत! 10 साल में घटे मौत के मामले, जानिए इसमें AI का रोल

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट से पता चलता है कि टीबी से होने वाली मौत के मामले में भारत ने वैश्विक औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। देश में टीबी के मरीजों के इलाज की सफलता दर 94 प्रतिशत तक पहुंच गई है। लेकिन इस बदलाव के पीछे आखिर कौन-सी रणनीति काम कर रही है? कैसे एआई तकनीक, करोड़ों लोगों की जांच और पोषण सहायता से टीबी के खिलाफ लड़ाई मजबूत हुई है? आइए इस बारे में जानते हैं।



विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ओर से गुरुवार को जारी ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2026 में भारत की इस प्रगति को रेखांकित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि टीबी की जल्दी पहचान, समय पर इलाज, नई तकनीकों के इस्तेमाल और मरीजों की बेहतर देखभाल के कारण यह उपलब्धि हासिल हुई है। टीबी से होने वाली मौतों में आई कमी इस बात का संकेत है कि भारत इस बीमारी के कारण होने वाली मौतों को कम करने में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।





STORY | India records 38% drop in TB deaths since 2015, outpaces global decline: WHO report



India has achieved a significant milestone in its fight against tuberculosis, recording a 38 per cent reduction in TB mortality since 2015, compared to a global decline of 35 per cent, alongside an impressive 94 per cent treatment success rate among patients with drug-susceptible TB.



These achievements, highlighted in the World Health Organization's (WHO) Global Tuberculosis Report 2026 released on Thursday, reflect India's sustained progress towards eliminating TB through early detection, timely treatment, technological innovation and comprehensive patient care, the health ministry said in a statement.



The reduction in mortality highlights the country's strong performance in reducing TB-related deaths, it said.



The WHO Global Tuberculosis Report 2026 has incorporated evidence from multiple complementary sources, including the Registrar General of India's sample registration system (RGI/SRS), community-based verbal autopsy assessments and programme data from the Ni-kshay portal, to strengthen TB mortality estimation.



Based on these assessments, the report documented a 38 per cent reduction in India's estimated TB mortality, with the rate decreasing from 28 per lakh of the population in 2015 to 18 per lakh of the population in 2025, the statement said.



READ: https://t.co/srVq2Er03G — Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2026

इन सभी आंकड़ों और आकलनों के आधार पर रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में टीबी से होने वाली मौतों में 38 प्रतिशत की कमी आई है।

साल 2015 में जहां हर एक लाख की आबादी पर टीबी से 28 लोगों की मौत होती थी, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 18 रह गई।

डब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट में भारत में टीबी से होने वाली मौतों का अनुमान लगाने के लिए कई अलग-अलग स्रोतों से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें भारत के रजिस्ट्रार जनरल का सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (RGI/SRS), समुदाय के स्तर पर किए गए वर्बल ऑटोप्सी आकलन और निक्षय पोर्टल पर उपलब्ध टीबी कार्यक्रम के आंकड़े शामिल हैं।