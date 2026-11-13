जानना जरूरी: प्रोटीन सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं, शरीर के इन जरूरी कामों के लिए भी है जरूरी

शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए आहार को ठीक रखना सबसे जरूरी माना जाता है, यही कारण है स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को ऐसी चीजें खाने-पीने की सलाह देते हैं जिससे शरीर के लिए जरूरी अधिकतर प्राप्त हो सके। हम जो भोजन करते हैं उनमें सभी जरूरी पोषक तत्वों का होनाआवश्यक है। प्रोटीन इन्हीं में से एक अहम पोषक तत्व है, जिसकी जरूरत शरीर को रोजाना होती है।
प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ त्वचा, बाल, एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में भी मदद करता है। शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन जरूरी है। इसकी कमी होने पर मांसपेशियों में कमजोरी, थकान और इम्युनिटी प्रभावित हो सकती है। बच्चों में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी उनके शारीरिक विकास पर भी असर डाल सकती है। शरीर में प्रोटीन की कमी होने पर कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
आइए जानते हैं रोजाना कितनी मात्रा में प्रोटीन जरूरी है और इसकी कमी से सेहत को क्या नुकसान हो सकते हैं?
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प्रोटीन क्यों जरूरी है?
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क्यों जरूरी है प्रोटीन?
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, सामान्य स्वस्थ वयस्कों को शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम लगभग 0.8 ग्राम प्रोटीन रोजाना लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, 75 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को प्रतिदिन करीब 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। हालांकि आपकी उम्र, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार इसकी आवश्यकता ज्यादा हो सकती है।
- लंबे समय तक प्रोटीन की गंभीर कमी होने पर मांसपेशियां कमजोर होने के साथ शरीर के दूसरे अंगों पर भी असर पड़ सकता है।
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बच्चों की सेहत पर असर
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बच्चों पर क्या होता है इसका असर?
बच्चों की बढ़ती उम्र में प्रोटीन की जरूरत अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह मांसपेशियों, हड्डियों और नए ऊतकों के निर्माण में मदद करता है। लंबे समय तक पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलने पर बच्चों का वजन और लंबाई बढ़ने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
- प्रोटीन की गंभीर की स्थिति में उनके संपूर्ण विकास पर असर पड़ सकता है।
- प्रोटीन की कमी अक्सर दूसरे पोषक तत्वों की कमी के साथ भी होती है, जिससे मस्तिष्क और सीखने-समझने की क्षमता का विकास प्रभावित हो सकता है।
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इम्युनिटी कैसे मजबूत रखें?
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इम्युनिटी पर क्या असर होता है?
शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सही तरीके से काम करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है। एंटीबॉडी और प्रतिरक्षा कोशिकाओं के निर्माण में इसकी अहम भूमिका होती है। प्रोटीन की गंभीर कमी होने पर शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इससे संक्रमण होने और उससे उबरने में अधिक समय लगने का जोखिम बढ़ सकता है।
इन जोखिमों को भी जानिए
प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए जरूरी है। इसकी पर्याप्त मात्रा नहीं मिलने पर शरीर मांसपेशियों के ऊतकों को ऊर्जा और जरूरी अमीनो एसिड के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इससे मांसपेशियों का आकार और ताकत कम हो सकती है।
- शरीर में ऊतकों की मरम्मत और नए सेल्स के निर्माण के लिए प्रोटीन जरूरी है। इसकी गंभीर कमी होने पर घाव भरने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। इसके अलावा त्वचा और बालों की सेहत भी प्रभावित हो सकती है।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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