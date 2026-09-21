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विश्व अल्जाइमर दिवस 2026: बार-बार चीजें भूल जाते हैं? एक क्लिक में जानें अल्जाइमर के शुरुआती 5 लक्षण

Mon, 21 Sep 2026 11:03 AM IST
Shruti Gaur हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
हेल्थ डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shruti Gaur Updated Mon, 21 Sep 2026 11:03 AM IST
सार

World Alzheimer's Day 2026: आज विश्व अल्जाइमर दिवस के मौके पर हम आपको बताएंगे इसके लक्षण और बचाव के सही तरीके, तकि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। 

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World Alzheimer's Day 2026 early signs of Alzheimer and how to prevention alzheimer ke lakshan in hindi
अल्जाइमर के शुरुआती 5 लक्षण और बचाव - फोटो : AI
World Alzheimer's Day 2026:  विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। अल्जाइमर एक ऐसी प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जो धीरे-धीरे याददाश्त, सोचने-समझने और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य भूलने की आदत जैसे लग सकते हैं, इसलिए कई बार लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। 


हालांकि, आपको ये समझने की भी जरूरत हैकि हर तरह की भूलने की समस्या अल्जाइमर नहीं होती और सही कारण जानने के लिए डॉक्टर से जांच जरूरी है। विश्व अल्जाइमर दिवस के मौके पर जानिए अल्जाइमर के शुरुआती 5 संभावित लक्षण, किन बदलावों पर ध्यान देना चाहिए और जीवनशैली में किन बातों को अपनाकर मस्तिष्क की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

 
World Alzheimer's Day 2026 early signs of Alzheimer and how to prevention alzheimer ke lakshan in hindi
अल्जाइमर के शुरुआती 5 लक्षण और बचाव - फोटो : AI
1. बार-बार चीजें भूलना

 कभी-कभार किसी का नाम या कोई छोटी बात भूल जाना सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हाल में हुई बातचीत, जरूरी जानकारी या रोज की घटनाओं को बार-बार भूलने लगे और एक ही सवाल बार-बार पूछे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खासतौर पर जब भूलने की समस्या धीरे-धीरे बढ़ रही हो और इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने लगे।

 
World Alzheimer's Day 2026 early signs of Alzheimer and how to prevention alzheimer ke lakshan in hindi
अल्जाइमर के शुरुआती 5 लक्षण और बचाव - फोटो : AI
2. रोजमर्रा के कामों में परेशानी

 अल्जाइमर में व्यक्ति को उन कामों को करने में भी परेशानी हो सकती है, जिन्हें वह लंबे समय से आसानी से करता आया है। जैसे बिलों का भुगतान करना, खाना बनाना, दवाइयां समय पर लेना या किसी सामान्य काम के चरणों को याद रखना। अगर ऐसी दिक्कत लगातार बढ़ रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

 
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अल्जाइमर के शुरुआती 5 लक्षण और बचाव - फोटो : AI
3. सही शब्द खोजने में दिक्कत

 बातचीत के दौरान सही शब्द याद न आना या किसी परिचित चीज का नाम बताने में परेशानी होना भी ध्यान देने योग्य बदलाव हो सकता है। व्यक्ति अपनी बात समझाने के लिए बार-बार दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है या एक ही बात को दोहरा सकता है। बातचीत का विषय समझने और उसे आगे बढ़ाने में भी परेशानी हो सकती है।

 
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अल्जाइमर के शुरुआती 5 लक्षण और बचाव - फोटो : AI
4. समय और जगह को लेकर भ्रम

 अल्जाइमर से प्रभावित व्यक्ति को दिन, तारीख या समय को लेकर भ्रम हो सकता है। कभी-कभी वह परिचित जगह पर भी रास्ता भूल सकता है या यह समझने में परेशानी हो सकती है कि वह किसी स्थान पर क्यों आया है। अगर ऐसा बार-बार हो रहा है, तो इसे सामान्य उम्र से जुड़ी भूलने की समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

 
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