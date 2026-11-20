1 of 4 हाई ब्लड प्रेशर की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







Link Copied



ब्लड प्रेशर सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, ये दोनों ही स्थितियां सेहत के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर से जहां हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा होता है, वहीं लो बीपी के कारण चक्कर आने-कमजोरी से लेकर गंभीर स्थितियों में शॉक लगने तक की दिक्कतें हो सकती हैं। इन जोखिमों को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को अलर्ट रहने की सलाह देते हैं।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कई बार देखा जाता है कि बीपी की दवाएं लेने के बाद भी लोगों का ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ा हुआ रहता है, लगातार बनी रहने वाली ये स्थिति सेहत के लिए कई तरह की खतरनाक हो सकती है।



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, कई बार हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें ही दवाओं के असर को कमजोर कर देती हैं। कुछ दर्द निवारक दवाएं, जरूरत से ज्यादा नमक खाना और बढ़ता वजन भी ब्लड प्रेशर को लगातार बढ़ाए हुआ रख सकता है। अब सवाल ये है कि फिर कैसे पता किया जाए कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ रहता है और दवाएं लेने के बाद भी बीपी कम न हो तो फिर क्या उपाय किए जा सकते हैं?



आइए इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

Trending Videos

2 of 4 हाई ब्लड प्रेशर की समस्या - फोटो : Freepik.com

बार-बार रहता था बीपी हाई, मरीज हो गया कन्फ्यूज



लंदन की मशहूर जनरल प्रेक्टिशनर डॉ. फिलिपा केय, टोनी नाम के मरीज के ऐसे ही एक मामले का जिक्र करती हैं।



डॉ. कहती हैं, टोनी जब मुझसे मिलने आए, तो उन्हें पूरा यकीन था कि उनका ब्लड प्रेशर चेक करने वाला मशीन खराब हो गया है। उन्हें कुछ महीने पहले ही हाई ब्लड प्रेशर की समस्या का पता चला था। इसके बाद से वह रोज सुबह घर पर अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे और दवाएं भी नियमित रूप से ले रहे थे।



शुरुआत में उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा-थोड़ा कम हो रहा था। लेकिन कुछ समय बाद रीडिंग कम होनी बंद हो गई। नियमित दवाएं बावजूद उनका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ रहने लगा। उन्हें लगा कि शायद मशीन में ही कोई खराबी है। इसके बाद उन्होंने दूसरी मशीन से भी जांच कराई। इससे पता चला कि उनकी मशीन बिल्कुल ठीक काम कर रही है। परेशानी मशीन में नहीं, बल्कि उनके ब्लड प्रेशर में ही थी।



टोनी के साथ जो हुआ, वह बहुत से लोगों के साथ होता है। यानी हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं नियमित रूप से लेने के बावजूद कुछ समय बाद ब्लड प्रेशर का कम होना बंद हो जाता है या वह लगातार ज्यादा बना रहता है। यह समस्या आम जरूर है, लेकिन इसे हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है।

3 of 4 खान-पान में करें सुधार - फोटो : Freepik.com

क्यों बढ़ा हुआ रहता है ब्लड प्रेशर?



डॉ कहती हैं, कई बार डॉक्टर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मरीज को एक से ज्यादा दवाएं देते हैं, ताकि उनको अधिकतम फायदा मिल सके। टोनी भी रोजाना तीन अलग-अलग दवाएं ले रहे थे। लेकिन दवाओं का भी एक स्तर तक ही असर हो सकता है।



सबसे पहले उन छिपी हुई वजहों पर ध्यान देना जरूरी है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं। इनमें से कुछ चीजें तो आपके किचन या दवाइयों की अलमारी में ही मौजूद हो सकती हैं।

उदाहरण के लिए, दर्द और सूजन कम करने के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाएं ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं। इबुप्रोफेन जैसी दवाएं भी इसका कारण हो सकती हैं।

हैरानी की बात यह है कि मुलेठी जैसी कुछ औषधियों से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इनमें सबसे खतरनाक आदतों में से एक है जरूरत से ज्यादा नमक खाना।

हमारे रोजमर्रा के खान-पान में कई ऐसी चीजें होती हैं, जिनमें पहले से ही काफी नमक मौजूद होता है। जैसे, सूप, सॉस, बाजार में मिलने वाले भोजन और प्रोसेस्ड मीट आदि। इसलिए ज्यादा नमक खाने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि जहां तक संभव हो, घर पर ताजी चीजों से भोजन तैयार करें।

वेट लॉस करना भी बहुत जरूरी



ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दूसरा जरूरी कदम है बढ़े हुए वजन को कम करना। जब शरीर का वजन ज्यादा होता है, तो दिल और धमनियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

वजन कम करने से दिल को खून पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी बात यह है कि वजन में थोड़ी-सी कमी भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकती है।

इसके अलावा शराब का सेवन कम करना और धूम्रपान छोड़ना भी जरूरी है। ये दोनों आदतें ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत पर बुरा असर डाल सकती हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 4 वॉल स्क्वाट व्यायाम के फायदे - फोटो : Freepik.com