Diabetes Diet Chart:
आज के समय में डायबिटीज यानी शुगर की समस्या तेजी से बढ़ रही है। खराब लाइफस्टाइल, खानपान में गड़बड़ी और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। डायबिटीज होने पर शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जिसे नियंत्रित रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए दवाइयों के साथ सही खानपान की भूमिका भी अहम होती है।
कई बार शुगर के मरीजों को समझ नहीं आता कि सुबह नाश्ते में क्या खाएं, दोपहर के खाने में कौन-सी चीजें शामिल करें और रात में किस तरह का भोजन करें। ऐसे में संतुलित डाइट चार्ट अपनाना फायदेमंद हो सकता है। इस लेख में जानें शुगर के मरीजों के लिए सुबह से रात तक का पूरा डाइट चार्ट, कौन-से फल और सब्जियां खानी चाहिए और किन चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
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शुगर के मरीजों को किन चीजों से बचना चाहिए?
- फोटो : AI
शुगर के मरीजों के लिए सुबह से रात तक का पूरा डाइट चार्ट
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समय
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क्या खाएं-पिएं
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सुबह 6-7 बजे
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एक गिलास सादा पानी, 4-5 भीगे बादाम या 1-2 अखरोट, बिना चीनी की चाय
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नाश्ता 8-9 बजे
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वेजिटेबल दलिया, ओट्स, मूंग दाल चीला या बेसन चीला और दही
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11 बजे
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एक छोटा सेब, अमरूद या संतरा, थोड़े भुने चने
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दोपहर 1-2 बजे
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1-2 छोटी मल्टीग्रेन रोटी, एक कटोरी दाल, हरी सब्जी, सलाद और सादा दही
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शाम 4-5 बजे
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भुने चने या मखाने, बिना चीनी की चाय, स्प्राउट्स
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रात 7-8 बजे
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1-2 छोटी रोटी, हल्की पकी सब्जी, दाल या पनीर और सलाद
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सोने से पहले
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भूख लगने पर डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से हल्का स्नैक
जरूरी सलाह: डायबिटीज के मरीज अपनी दवाइयों, ब्लड शुगर, उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार डाइट में बदलाव करें। इंसुलिन लेने वाले मरीज भोजन न छोड़ें।
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शुगर के मरीजों को किन चीजों से बचना चाहिए?
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शुगर के मरीजों को और क्या-क्या खाना चाहिए?
- डायबिटीज के मरीजों के लिए हरी सब्जियां अच्छी डाइट का हिस्सा हैं। पालक, मेथी, लौकी, तोरई, भिंडी, ब्रोकोली और बीन्स जैसी सब्जियों में फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी अपेक्षाकृत कम होती है।
- शुगर के मरीजों को मैदा और रिफाइंड अनाज की जगह साबुत अनाज को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए ओट्स, जौ, दलिया, रागी और साबुत गेहूं जैसे विकल्प चुन सकते हैं। इनमें फाइबर होता है, जो भोजन के बाद ब्लड शुगर बढ़ने की गति को धीमा करने में मदद कर सकता है।
- डायबिटीज के मरीजों के लिए प्रोटीन भी जरूरी है। इसके लिए दाल, चना, राजमा, लोबिया, पनीर, टोफू, अंडे और मछली को डाइट में शामिल कर सकते हैं। प्रोटीन खाने से पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है और भोजन संतुलित बनता है।
- डायबिटीज होने का मतलब यह नहीं है कि फल खाना बंद कर दिया जाए। सेब, अमरूद, संतरा, नाशपाती और पपीता जैसे साबुत फल सीमित मात्रा में खाए जा सकते हैं। फलों में फाइबर और विटामिन होते हैं
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शुगर के मरीजों को किन चीजों से बचना चाहिए?
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शुगर के मरीजों को किन चीजों से बचना चाहिए?
- मिठाई, चीनी और मीठे पेय पदार्थ।
- कोल्ड ड्रिंक और पैकेट वाले जूस।
- मैदा से बनी चीजें जैसे सफेद ब्रेड और बिस्कुट।
- ज्यादा तली-भुनी चीजें और फास्ट फूड।
- ज्यादा मात्रा में सफेद चावल और आलू।
- बाजार में मिलने वाले मीठे डेजर्ट और केक।
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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।
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