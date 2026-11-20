



कई बार शुगर के मरीजों को समझ नहीं आता कि सुबह नाश्ते में क्या खाएं, दोपहर के खाने में कौन-सी चीजें शामिल करें और रात में किस तरह का भोजन करें। ऐसे में संतुलित डाइट चार्ट अपनाना फायदेमंद हो सकता है। इस लेख में जानें शुगर के मरीजों के लिए सुबह से रात तक का पूरा डाइट चार्ट, कौन-से फल और सब्जियां खानी चाहिए और किन चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।



आज के समय में डायबिटीज यानी शुगर की समस्या तेजी से बढ़ रही है। खराब लाइफस्टाइल, खानपान में गड़बड़ी और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। डायबिटीज होने पर शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जिसे नियंत्रित रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए दवाइयों के साथ सही खानपान की भूमिका भी अहम होती है।