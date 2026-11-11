इन्फेक्शन से कैसे बचें: सर्दियों में बार-बार गला क्यों खराब होता है? इन गलतियों से करें बचाव

1 of 5 गले की खराश से राहत पाने के 5 आसान घरेलू उपाय - फोटो : AI







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Why Does Your Throat Hurt Frequently in Winter: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही कई लोगों को गले में खराश, दर्द, सूखापन और खांसी जैसी समस्याएं परेशान करने लगती हैं। कुछ लोगों का तो हर दूसरे-तीसरे दिन गला खराब हो जाता है।



ऐसे में जरूरी है कि समय रहते अपनी आदतों में सुधार किया जाए। आखिर सर्दियों में बार-बार गला खराब क्यों होता है? गले को संक्रमण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना जरूरी है? आइए जानते हैं।

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही कई लोगों को गले में खराश, दर्द, सूखापन और खांसी जैसी समस्याएं परेशान करने लगती हैं। कुछ लोगों का तो हर दूसरे-तीसरे दिन गला खराब हो जाता है।

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सर्दियों में बार-बार गला खराब होने के बड़े कारण



1. ठंडी और शुष्क हवा



सर्दियों में हवा में नमी कम हो जाती है। शुष्क हवा के कारण गले की अंदरूनी परत सूख सकती है, जिससे खराश और जलन महसूस होती है।



2. वायरल संक्रमण



सर्दियों में सर्दी-जुकाम और फ्लू जैसे वायरल संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इनके कारण गले में दर्द, खराश, बुखार और खांसी हो सकती है।



3. कम पानी पीना



ठंड के मौसम में प्यास कम लगती है, इसलिए लोग अक्सर पर्याप्त पानी नहीं पीते। इससे गला सूख सकता है और खराश की समस्या हो सकती है।



4. प्रदूषण और धूल-मिट्टी



सर्दियों में कई जगहों पर वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। हवा में मौजूद धूल, धुआं और दूसरे प्रदूषक गले में जलन और खांसी की समस्या पैदा कर सकते हैं।



5. एलर्जी की समस्या



धूल, मिट्टी और फफूंद जैसे एलर्जेन के संपर्क में आने से गले में खुजली, खराश और बार-बार खांसी हो सकती है।



6. मुंह से सांस लेने की आदत



नाक बंद होने पर कई लोग मुंह से सांस लेते हैं। इससे गले में नमी कम हो सकती है और सुबह उठने पर गले में सूखापन या दर्द महसूस हो सकता है।



7. एसिड रिफ्लक्स



कुछ लोगों में पेट का एसिड भोजन नली से ऊपर गले तक पहुंच सकता है। इससे गले में जलन, खराश और आवाज बैठने की समस्या हो सकती है।





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सर्दियों में गला खराब होने से बचने के लिए इन 8 गलतियों से बचें



1. ठंडा पानी पीने से बचें, लेकिन पानी पीना बंद न करें



सर्दियों में कुछ लोगों को बहुत ठंडा पानी पीने से गले में परेशानी महसूस होती है। ऐसे में सामान्य तापमान या हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं। दिनभर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है।



2. गले को ज्यादा देर तक सूखा न रखें



लंबे समय तक पानी न पीने से गले में सूखापन बढ़ सकता है। बीच-बीच में पानी पीते रहें। गुनगुना पानी और सूप भी आराम दे सकता है।



3. धूम्रपान और धुएं से दूर रहें



सिगरेट, बीड़ी और दूसरे तंबाकू उत्पादों का धुआं गले में जलन पैदा कर सकता है। घर के अंदर धुएं और अगरबत्ती का अत्यधिक इस्तेमाल भी कम करें।



4. बहुत तेज आवाज में बात न करें



लगातार चिल्लाने या तेज आवाज में बोलने से वोकल कॉर्ड पर दबाव पड़ता है। इससे गले में दर्द और आवाज बैठने की समस्या हो सकती है।



5. बिना जरूरत एंटीबायोटिक न लें



हर बार गला खराब होने की वजह बैक्टीरियल संक्रमण नहीं होता। अधिकतर सामान्य गले के संक्रमण वायरस के कारण होते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक लेना नुकसानदायक हो सकता है।



6. साफ-सफाई का ध्यान रखें



खाने से पहले और बाहर से आने के बाद हाथ धोएं। सर्दी-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति के साथ बर्तन और पानी की बोतल साझा करने से बचें।

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गले की खराश से राहत पाने के 5 आसान घरेलू उपाय नमक के पानी से गरारे: एक गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर गरारे करें। इससे गले की खराश में अस्थायी राहत मिल सकती है।

शहद का सेवन: एक चम्मच शहद खांसी और गले की जलन में राहत देने में मदद कर सकता है। एक साल से छोटे बच्चों को शहद न दें।

गुनगुना पानी पिएं: इससे गले को आराम मिल सकता है और सूखापन कम महसूस होता है।

गर्म सूप लें: सब्जियों का गर्म सूप गले को आराम देने और शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है।

ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें: कमरे की हवा बहुत शुष्क होने पर साफ ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है।



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