टाइफाइड सीजन अलर्ट: बारिश के बाद क्यों बढ़ता है टाइफाइड का खतरा? जानें लक्षण और बचाव के तरीके

1 of 5 बारिश के बाद क्यों बढ़ता है टाइफाइड का खतरा? - फोटो : AI







Link Copied



Typhoid Season Alert: बारिश के मौसम के बाद साफ-सफाई और खान-पान को लेकर थोड़ी सी लापरवाही भी टाइफाइड जैसी बीमारी का खतरा बढ़ा सकती है। इस दौरान दूषित पानी और संक्रमित भोजन संक्रमण का बड़ा कारण बन सकते हैं। ऐसे में टाइफाइड के लक्षणों को समय रहते पहचानना और सही सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है, ताकि संक्रमण को गंभीर होने से रोका जा सके।



हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि टाइफाइड से बचाव के लिए सुरक्षित पानी का सेवन और स्वच्छ खान-पान की आदतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए जानते हैं टाइफाइड क्यों फैलता है, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं और दूषित पानी से खुद को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है।



बारिश के मौसम के बाद साफ-सफाई और खान-पान को लेकर थोड़ी सी लापरवाही भी टाइफाइड जैसी बीमारी का खतरा बढ़ा सकती है। इस दौरान दूषित पानी और संक्रमित भोजन संक्रमण का बड़ा कारण बन सकते हैं। ऐसे में टाइफाइड के लक्षणों को समय रहते पहचानना और सही सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है, ताकि संक्रमण को गंभीर होने से रोका जा सके।

2 of 5 बारिश के बाद क्यों बढ़ता है टाइफाइड का खतरा? - फोटो : AI

बारिश के बाद टाइफाइड का खतरा क्यों बढ़ सकता है?



बारिश के दौरान जलभराव और सीवेज सिस्टम प्रभावित होने पर गंदा पानी पीने के पानी के स्रोतों तक पहुंच सकता है। यदि संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित पानी या भोजन किसी व्यक्ति तक पहुंचता है, तो टाइफाइड का संक्रमण हो सकता है। खराब स्वच्छता और हाथों की सही सफाई न होना भी इसके प्रसार में भूमिका निभा सकता है।







3 of 5 बारिश के बाद क्यों बढ़ता है टाइफाइड का खतरा? - फोटो : AI

टाइफाइड के प्रमुख लक्षण



टाइफाइड में लगातार या लंबे समय तक रहने वाला बुखार प्रमुख लक्षणों में शामिल है। इसके साथ कमजोरी, सिरदर्द, पेट दर्द, भूख कम लगना और दस्त या कब्ज जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। लक्षण व्यक्ति-व्यक्ति में अलग हो सकते हैं। लगातार बुखार या अन्य गंभीर लक्षण होने पर डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 बारिश के बाद क्यों बढ़ता है टाइफाइड का खतरा? - फोटो : AI

दूषित पानी से कैसे बचें?

पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का इस्तेमाल करें।

पानी की गुणवत्ता को लेकर संदेह हो तो उसे उबालकर या सुरक्षित तरीके से ट्रीट करके पिएं।

खाना खाने और टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह धोएं।

खुले में बिकने वाले कटे फल, अस्वच्छ भोजन और संदिग्ध पानी से बनी चीजों से बचें।

घर में पीने के पानी को ढककर रखें और साफ बर्तन का इस्तेमाल करें।

जलभराव या सीवेज से दूषित पानी के संपर्क से बचें।



विज्ञापन

5 of 5 बारिश के बाद क्यों बढ़ता है टाइफाइड का खतरा? - फोटो : AI