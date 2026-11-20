1 of 4 नींद न आने की समस्या - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ और फिट बनाए रखने के लिए पौष्टिक खानपान और नियमित व्यायाम जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि हम रोजाना रात में अच्छी और निर्बाध नींद लें। नींद सिर्फ हमारी दिनभर की थकान को दूर करने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि नींद के दौरान शरीर के भीतर कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो कोशिकाओं को स्वस्थ रखने से लेकर याददाश्त को ठीक रखने में मदद करती हैं।



हालांकि चिंताजनक रूप से देखा जा रहा है कि आजकल बड़ी संख्या में युवा आबादी नींद की दिक्कतों या अनिद्रा से परेशान है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, युवाओं में देर रात तक जागने, सुबह उठने में परेशानी और पर्याप्त नींद लेने के बावजूद थकान महसूस करना आम होता जा रहा है। पढ़ाई-नौकरी, सोशल मीडिया और बदलती लाइफस्टाइल का असर लोगों की नींद पर पड़ रहा है।



आज नींद की कमी भले ही बहुत सामान्य सी लगती हो, पर भविष्य में यही छोटी सी समस्या गंभीर खतरे का रूप ले सकती है।

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2 of 4 युवाओं में नींद की बीमारी - फोटो : Freepik.com

युवाओं में नींद की समस्याएं



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, देखा जाता रहा है कि बड़ी संख्या में युवा रात में बिस्तर पर जाने के बाद भी घंटों मोबाइल चलाते रहते हैं।कुछ को तनाव और चिंता के कारण नींद नहीं आती। नींद पूरी न होने के कारण अगले दिन की थकान-चिड़चिड़ापन की दिक्कत तो होती ही है, साथ ही लंबे समय में ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है।

पर्याप्त नींद शरीर को आराम देने के साथ-साथ दिमाग को सक्रिय रखने, याददाश्त मजबूत करने और हार्मोन के संतुलन में मदद करती है। ऐसे में नींद की जरूरतों को लेकर सभी लोगों को गंभीरता से ध्यान देते रहना जरूरी है।

3 of 4 नींद की बढ़ती समस्याएं - फोटो : Freepik.com

युवाओं की क्यों बिगड़ रही है नींद?



स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, कई स्थितियां हैं जो युवाओं में नींद की समस्याओं को बढ़ाती जा रही हैं। कई अध्ययनों में मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल को इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। फोन, लैपटॉप और टीवी की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को प्रभावित कर सकती है। रात में देर तक स्क्रीन देखने से नींद आने में देरी हो सकती है और इसकी गुणवत्ता पर भी असर हो सकता है।

इसके अलावा पढ़ाई, नौकरी, आर्थिक दबाव और भविष्य की चिंता के कारण हमारा दिमाग लगातार सक्रिय रहता है। इससे सोने में परेशानी हो सकती है।

शाम या रात में चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक लेने से भी नींद प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि शाम के समय में कैफीन वाली चीजों से दूरी बनाने के सलाह दी जाती है।

रोज अलग-अलग समय पर सोना और जागना भी शरीर की नींद-जागने की लय को बिगाड़ सकता है , जिसका आपकी नींद पर नकारात्मक असर हो सकता है।

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4 of 4 नींद में सुधार के लिए क्या करें? - फोटो : Freepik.com