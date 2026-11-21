1 of 4 भोजन के बाद पीते हैं चाय - फोटो : Amarujala.com/AI







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चाय पीना सेहत के लिए ठीक है या नहीं, इसपर लगातार चर्चा होती रहती है। कई अध्ययन बताते हैं कि बिना दूध-चीनी वाली ब्लैक-टी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है जिससे सेहत को कई तरह के लाभ हो सकते हैं, वहीं दूध वाली पारंपरिक चाय कई लोगों में गैस और अपच जैसी दिक्कतें बढ़ाने वाली हो सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, चाय को लेकर एक बात का ध्यान रखना और भी जरूरी है, चाय कब पीनी है और किस चीज के साथ पीनी है, इसपर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।



हम में से बहुत से लोगों की खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत होती है। दोपहर का भोजन हो या डिनर, कुछ लोगों को चाय के बिना सबकुछ अधूरा लगता है। लेकिन क्या भोजन के तुरंत बाद चाय पीना सेहत के लिए ठीक है?



अगर आप भी खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं तो आइए इस बारे में जान लेते हैं।

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2 of 4 चाय पीने की आदत - फोटो : Freepik.com

भोजन के बाद चाय पीने की आदत



स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, जिन लोगों में आयरन की कमी या एनीमिया की समस्या है ऐसे लोगों को खाने के साथ या तुरंत बाद चाय पीने से बचना चाहिए। असल में चाय में मौजूद कुछ प्राकृतिक तत्व भोजन से मिलने वाले आयरन के अवशोषण को कम कर सकते हैं। महिलाओं, बच्चों और एनीमिया के मरीजों के लिए यह आदत परेशानी बढ़ा सकती है।

चाय में पॉलीफेनॉल्स और टैनिन जैसे तत्व मौजूद होते हैं, जो भोजन में मौजूद नॉन-हीम आयरन यानी मुख्य रूप से पौधों से मिलने वाले आयरन के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं।

अगर आपकी भोजन के बाद या साथ में चाय पीने की आदत है तो ये शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी का कारण बन सकता है।

3 of 4 ब्लड टेस्ट और खून की कमी - फोटो : Adobe Stock Images

एनीमिया का बढ़ सकता है खतरा



आयरन की कमी होने पर शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता। इससे थकान, कमजोरी, चक्कर, सांस फूलना, सिरदर्द और ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है। महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान अधिक ब्लीडिंग और गर्भावस्था में आयरन की जरूरत बढ़ने के कारण इसकी कमी का खतरा ज्यादा हो सकता है। चूंकि चाय, भोजन से मिलने वाले आयरन के अवशोषण को बाधित कर देती है, ऐसे में अगर आपकी रोज ये आदत है तो इससे भविष्य में एनीमिया होने का जोखिम बढ़ सकता है।

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4 of 4 चाय पीने की सावधानियां - फोटो : Freepik.com