1 of 4 गर्म पानी पीने से क्या होता है? - फोटो : Amarujala.com/AI







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शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान-पान को ठीक रखना और नियमित रूप से व्यायाम करना तो जरूरी है ही, पर क्या आप जानते हैं कि अपने वजन को कंट्रोल में रखना भी उतना ही जरूरी माना जाता है?



अध्ययनों में पाया गया है कि अधिक वजन और मोटापे की स्थिति समय के साथ शरीर में कई प्रकार के ऐसे बदलाव करती है जिससे हृदय रोगों से लेकर डायबिटीज जैसी क्रॉनिक बीमारियों का खतरा हो सकता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कम उम्र से भी सभी लोगों को अपने वजन को कंट्रोल में रखने की सलाह देते हैं।



वजन कम करने की कोशिश करने वाले लोगों को अक्सर सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने की सलाह दी जाती है। कई लोगों का मानना है कि गर्म पानी शरीर की चर्बी को पिघलाता है, पेट साफ करता है और मेटाबॉलिज्म तेज करके वजन घटाने में मदद करता है। सोशल मीडिया पर आपको कई इंफ्लुएंसर्स भी गर्म पानी पीने के कई फायदे बताते नजर आ जाएंगे।



पर क्या क्या वास्तव में गर्म पानी पीने से शरीर में जमा फैट पिघलने लगता है? आइए इस बारे में जान लेते हैं।

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2 of 4 गर्म पानी पीने के फायदे - फोटो : Adobe Stock

क्या कहते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ?



अमर उजाला से बातचीत में जनरल फिजिशियन डॉ अमरमणि सिंह बताते हैं, शरीर का वजन कम करने के लिए खान-पान, शारीरिक गतिविधि, नींद और डेली कैलोरी इंटेक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पानी पीना सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन गर्म पानी को वजन घटाने का कोई जादुई तरीका नहीं माना जा सकता।

गर्म पानी पीने से शरीर की चर्बी पिघलने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। शरीर में जमा फैट कम करने के लिए कैलोरी इंटेक और व्यायाम जरूरी है।

जब हम रोजाना जितनी कैलोरी भोजन से ले रहे होते हैं उससे ज्यादा बर्न करते हैं, वेट लॉस तभी संभव हो पाता है।

गर्म पानी पीने से शरीर को हाइड्रेट रखने में जरूर मदद मिलती है। कुछ लोगों को सुबह गर्म पानी पीने से आराम महसूस होता है और यह कब्ज की समस्या में भी राहत दे सकता है। लेकिन इससे शरीर में जमा फैट अपने आप खत्म नहीं होता।

3 of 4 मेटाबॉलिज्म पर असर - फोटो : Adobe Stock Images

क्या मेटाबॉलिज्म के लिए फायदेमंद है गर्म पानी?



पानी पीने से शरीर में कुछ समय के लिए कैलोरी बर्न करने की प्रक्रिया में मामूली बदलाव हो सकता है, लेकिन गर्म पानी से मेटाबॉलिज्म इतना तेज नहीं होता कि तेजी से वजन कम होने लगे।



कुछ क्लिनिकल अध्ययनों के अनुसार, गर्म पानी का मेटाबॉलिज्म तेज करने पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। ये पाचन में मदद कर सकता है या पेट भरा होने का अहसास करा सकता है। पर वजन कम करने के लिए दिनभर में आप कितना पानी पीते हैं साथ ही खान-पान की कैसी आदत है, इसका सबसे ज्यादा असर होता है।

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4 of 4 मोटापे का खतरा कैसे कम करें? - फोटो : Adobe Stock